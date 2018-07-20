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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 340341342343

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:23

Vorlon

0,805% всеравно лучше чем 0 (т.е. коко лучше чем бегемот)

з.ы.
как человек который платит картой практически за все ежедневные покупки (кроме овощей и фруктов и иногда свежего мяса) могу сказать-
(у меня в телефон влазит примерно 60 смс) я бы сделал на многих картах порог гривен 200 или даже 500 (да не все банки позволяют выставлять этот порог) и меня задалбывает каждый вечер чистить память телефона от малозначимых смс
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:25

  guntherhouse777 написав:Vorlon,
Вечером... и свежий...?)


на подоле есть тётя клара до самого вечера выпекают тёпленькие
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uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:28

  Vorlon написав:Доходная на каждый день - не лучший выбор

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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:39

  uaprofi написав:0,805% всеравно лучше чем 0 (т.е. коко лучше чем бегемот)

Вы неправы! За счёт нахождения ваших денег на депозите или на карте с % на остаток итоговый процент от покупки может даже превышать 1%. То есть кредитка без кэшбека будет выгоднее дебетки с кэшбеком. Это азы, если не в курсе ;)

  uaprofi написав:как человек который платит картой практически за все ежедневные покупки могу сказать- (у меня в телефон влазит примерно 60 смс)

Я не знаю, что у вас за убогий телефон, но на моём далеко не новом смартфоне сейчас почти 7500 СМС и всё спокойно влезает. Чищу только 100%-но ненужное, а банковские СМС все в наличии. Маниакального желания каждый день что-то чистить нет.

  uaprofi написав:я бы сделал на многих картах порог гривен 200 или даже 500 (да не все банки позволяют выставлять этот порог)

Ну если вам на безопасность наплевать, то это ваше личное дело конечно. Но не стоит решать за всех! Я предпочитаю СМС на любые траты, в независимости от сумм.

  uaprofi написав:меня задалбывает каждый вечер чистить память телефона от малозначимых смс

Выкиньте свой телефон на ближайшую мусорку и приобщитесь наконец к прогрессу ;)
Vorlon
 
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20.07.2018 18:39
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