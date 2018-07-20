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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:23
Vorlon
0,805% всеравно лучше чем 0 (т.е. коко лучше чем бегемот)
з.ы.
как человек который платит картой практически за все ежедневные покупки (кроме овощей и фруктов и иногда свежего мяса) могу сказать-
(у меня в телефон влазит примерно 60 смс) я бы сделал на многих картах порог гривен 200 или даже 500 (да не все банки позволяют выставлять этот порог) и меня задалбывает каждый вечер чистить память телефона от малозначимых смс
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:25
guntherhouse777 написав:
Vorlon,
Вечером... и свежий...?)
на подоле есть тётя клара до самого вечера выпекают тёпленькие
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:28
Vorlon написав:
Доходная на каждый день - не лучший выбор
Ну, будем ждать акционную Джой. Только кэшбек на валютных, включите пожалуйста.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:39
uaprofi написав:
0,805% всеравно лучше чем 0 (т.е. коко лучше чем бегемот)
Вы неправы! За счёт нахождения ваших денег на депозите или на карте с % на остаток итоговый процент от покупки может даже превышать 1% за 1 месяц. То есть кредитка без кэшбека будет выгоднее дебетки с кэшбеком. Это азы, если не в курсе
uaprofi написав:
как человек который платит картой практически за все ежедневные покупки могу сказать- (у меня в телефон влазит примерно 60 смс)
Я не знаю, что у вас за убогий телефон, но на моём далеко не новом смартфоне сейчас почти 7500 СМС и всё спокойно влезает. Чищу только 100%-но ненужное, а банковские СМС все в наличии. Маниакального желания каждый день что-то чистить нет.
uaprofi написав:
я бы сделал на многих картах порог гривен 200 или даже 500 (да не все банки позволяют выставлять этот порог)
Ну если вам на безопасность наплевать, то это ваше личное дело конечно. Но не стоит решать за всех! Я предпочитаю СМС на любые траты, в независимости от сумм.
uaprofi написав:
меня задалбывает каждый вечер чистить память телефона от малозначимых смс
Выкиньте свой телефон на ближайшую мусорку и приобщитесь наконец к прогрессу
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Vorlon
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:56
Vorlon написав:
Ну если вам на безопасность наплевать, то это ваше личное дело конечно. Но не стоит решать за всех! Я предпочитаю СМС на любые траты, в независимости от сумм.
смс и е-майл это по сути открытые каналы (в некоторых банках кстати про это даже специально предупреждают)
смс в памяти смартфона это уменьшение безопастности ещё на порядок
з.ы. смартфон у меня не для банков, а для прогноза погоды
з.ы. з.ы. на досуге посмотрите сколько приложений имеют права на чтение всех ваших смс
если пользуете смарт - то лучше уже флеш сообщение от приложений через инет - так хоть немного безопаснее будет
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:58
uaprofi написав:
з.ы. з.ы. на досуге посмотрите сколько приложений имеют права на чтение всех ваших смс
0 - потому что Windows Mobile.
P.S. Ага, так вы ещё и с несколькими телефонами ходите? Ну тогда вообще
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Vorlon
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:06
uaprofi
Тогда и не пишите, что 0,805 лучше 0 - только путаете людей
Исходя из той же математики, я сделал вывод, что овчинка выделки не стоит (ваша сима). Точнее говоря, выхлоп есть, но не настолько большой чтобы заморачиваться. Тем более с отовариванием бонусов возникла бы проблема - Ашан не подходит. А больше там ничего интересного и нет.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:37
Vorlon
а чем вам не подходят пополняхи у эксима ?
это чистыми 4,73% кешбеа деньгами (5*0,986*0,96).
нах тот ашан.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:46
IMPRINTER написав:
нах тот ашан.
Если много об этом говорить то скоро не будет этого.
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curiousobro
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