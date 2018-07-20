Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:39

uaprofi написав: 0,805% всеравно лучше чем 0 (т.е. коко лучше чем бегемот) 0,805% всеравно лучше чем 0 (т.е. коко лучше чем бегемот)

uaprofi написав: как человек который платит картой практически за все ежедневные покупки могу сказать- (у меня в телефон влазит примерно 60 смс) как человек который платит картой практически за все ежедневные покупки могу сказать- (у меня в телефон влазит примерно 60 смс)

uaprofi написав: я бы сделал на многих картах порог гривен 200 или даже 500 (да не все банки позволяют выставлять этот порог) я бы сделал на многих картах порог гривен 200 или даже 500 (да не все банки позволяют выставлять этот порог)

uaprofi написав: меня задалбывает каждый вечер чистить память телефона от малозначимых смс меня задалбывает каждый вечер чистить память телефона от малозначимых смс

Вы неправы! За счёт нахождения ваших денег на депозите или на карте с % на остаток итоговый процент от покупки может даже превышать 1% за 1 месяц. То есть кредитка без кэшбека будет выгоднее дебетки с кэшбеком. Это азы, если не в курсеЯ не знаю, что у вас за убогий телефон, но на моём далеко не новом смартфоне сейчас почти 7500 СМС и всё спокойно влезает. Чищу только 100%-но ненужное, а банковские СМС все в наличии. Маниакального желания каждый день что-то чистить нет.Ну если вам на безопасность наплевать, то это ваше личное дело конечно. Но не стоит решать за всех! Я предпочитаю СМС на любые траты, в независимости от сумм.Выкиньте свой телефон на ближайшую мусорку и приобщитесь наконец к прогрессу