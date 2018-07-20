Мне нечего ими пополнять. У меня корпоративный Киевстар уже больше 10 лет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:55
Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:17
семья - жена,дети и внуки,или одинокий волк Техаский рейнжер
никому не верю
Додано: П'ят 20 лип, 2018 23:12
А для всех остальных есть тарифный план профессионал.
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