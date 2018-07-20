Vorlon написав:uaprofi Тогда и не пишите, что 0,805 лучше 0 - только путаете людей
Исходя из той же математики, я сделал вывод, что овчинка выделки не стоит (ваша сима). Точнее говоря, выхлоп есть, но не настолько большой чтобы заморачиваться. Тем более с отовариванием бонусов возникла бы проблема - Ашан не подходит. А больше там ничего интересного и нет.
От всей души поздравляем начальника управления финансового мониторинга Конкорд банка - Олега Иванова.
Именно благодаря добросовестной работе команды Олега Аполонович Конкорд банк всегда успешно проходит все традиционные проверки Нацбанка и независимых аудиторов, в том числе всемирно известных типа «Baker Tilly» и имеет репутацию банка с прозрачной, открытой деятельностью и своевременной финансовой отчетностью, доступной на сайте банка.
Спасибо за вашу беспристрастность и ответственность! Мы очень рады, что вы с нами!