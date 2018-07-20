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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 341342343344

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:55

  IMPRINTER написав:а чем вам не подходят пополняхи у эксима ?

Мне нечего ими пополнять. У меня корпоративный Киевстар уже больше 10 лет :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:17

  Vorlon написав:
  IMPRINTER написав:а чем вам не подходят пополняхи у эксима ?

Мне нечего ими пополнять. У меня корпоративный Киевстар уже больше 10 лет :roll:
семья - жена,дети и внуки,или одинокий волк Техаский рейнжер
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 23:12

  sens написав:
  Vorlon написав:
  IMPRINTER написав:а чем вам не подходят пополняхи у эксима ?

Мне нечего ими пополнять. У меня корпоративный Киевстар уже больше 10 лет :roll:
семья - жена,дети и внуки,или одинокий волк Техаский рейнжер


А для всех остальных есть тарифный план профессионал.

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WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 05:35

  Vorlon написав:uaprofi
Тогда и не пишите, что 0,805 лучше 0 - только путаете людей :?

Исходя из той же математики, я сделал вывод, что овчинка выделки не стоит (ваша сима). Точнее говоря, выхлоп есть, но не настолько большой чтобы заморачиваться. Тем более с отовариванием бонусов возникла бы проблема - Ашан не подходит. А больше там ничего интересного и нет.

Коммуналь.
Себе или коллегам.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 09:45

  uaprofi написав:
а какое семейное положение Аполлоныча?


так может кто то всё таки таки расскажет кто есть Аполлоныч?
и почему уже дошли до того что интересуются его семейным положением?

Присоединяюсь к вопросу :?:

Зображення
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konokrad
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 10:35

  konokrad написав:
  uaprofi написав:
а какое семейное положение Аполлоныча?


так может кто то всё таки таки расскажет кто есть Аполлоныч?
и почему уже дошли до того что интересуются его семейным положением?

Присоединяюсь к вопросу :?:

Зображення


https://vk.com/wall-84799410?w=wall-84799410_433%2Fall

У кого нема доступа к ВК
От всей души поздравляем начальника управления финансового мониторинга Конкорд банка - Олега Иванова.

Именно благодаря добросовестной работе команды Олега Аполонович Конкорд банк всегда успешно проходит все традиционные проверки Нацбанка и независимых аудиторов, в том числе всемирно известных типа «Baker Tilly» и имеет репутацию банка с прозрачной, открытой деятельностью и своевременной финансовой отчетностью, доступной на сайте банка.

Спасибо за вашу беспристрастность и ответственность! Мы очень рады, что вы с нами!
curiousobro
 
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