Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:55
IMPRINTER написав:
а чем вам не подходят пополняхи у эксима ?
Мне нечего ими пополнять. У меня корпоративный Киевстар уже больше 10 лет
Vorlon
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Подякували: 594 раз.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:17
Vorlon написав: IMPRINTER написав:
а чем вам не подходят пополняхи у эксима ?
Мне нечего ими пополнять. У меня корпоративный Киевстар уже больше 10 лет
семья - жена,дети и внуки,или одинокий волк Техаский рейнжер
никому не верю
sens
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 23:12
sens написав: Vorlon написав: IMPRINTER написав:
а чем вам не подходят пополняхи у эксима ?
Мне нечего ими пополнять. У меня корпоративный Киевстар уже больше 10 лет
семья - жена,дети и внуки,или одинокий волк Техаский рейнжер
А для всех остальных есть тарифный план профессионал.
https://kyivstar.ua/ru/mm/tariffs/arhive/professional
WachtAmRhein
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Додано: Суб 21 лип, 2018 05:35
Vorlon написав: uaprofi
Тогда и не пишите, что 0,805 лучше 0 - только путаете людей
Исходя из той же математики, я сделал вывод, что овчинка выделки не стоит (ваша сима). Точнее говоря, выхлоп есть, но не настолько большой чтобы заморачиваться. Тем более с отовариванием бонусов возникла бы проблема - Ашан не подходит. А больше там ничего интересного и нет.
Коммуналь.
Себе или коллегам.
guntherhouse777
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Додано: Суб 21 лип, 2018 09:45
uaprofi написав:
а какое семейное положение Аполлоныча?
так может кто то всё таки таки расскажет кто есть Аполлоныч?
и почему уже дошли до того что интересуются его семейным положением?
Присоединяюсь к вопросу
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konokrad
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Додано: Суб 21 лип, 2018 10:35
konokrad написав: uaprofi написав:
а какое семейное положение Аполлоныча?
так может кто то всё таки таки расскажет кто есть Аполлоныч?
и почему уже дошли до того что интересуются его семейным положением?
Присоединяюсь к вопросу
https://vk.com/wall-84799410?w=wall-84799410_433%2Fall
У кого нема доступа к ВК
От всей души поздравляем начальника управления финансового мониторинга Конкорд банка - Олега Иванова.
Именно благодаря добросовестной работе команды Олега Аполонович Конкорд банк всегда успешно проходит все традиционные проверки Нацбанка и независимых аудиторов, в том числе всемирно известных типа «Baker Tilly» и имеет репутацию банка с прозрачной, открытой деятельностью и своевременной финансовой отчетностью, доступной на сайте банка. Спасибо за вашу беспристрастность и ответственность! Мы очень рады, что вы с нами!
curiousobro
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Додано: Суб 21 лип, 2018 20:44
konokrad написав: uaprofi написав:
а какое семейное положение Аполлоныча?
так может кто то всё таки таки расскажет кто есть Аполлоныч?
и почему уже дошли до того что интересуются его семейным положением?
Присоединяюсь к вопросу
Он воно що! деколи треба час щоб розмоталась мотузка питання
дуже рідкісне імя
в наш техтократний час
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greenozon
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