Додано: Суб 21 лип, 2018 22:46

uaprofi написав: Vorlon написав: kalinavalera1

Вы для начала определитесь - кредитной картой вы хотите каждый день платить или дебетной... Потому что если кредитной, то в Конкорде вам делать решительно нечего! Вы для начала определитесь - кредитной картой вы хотите каждый день платить или дебетной... Потому что если кредитной, то в Конкорде вам делать решительно нечего!



почему так думаете? в конкорде вроде же 1% кешбека, а это будет полюбе выгоднее чем у привата? почему так думаете? в конкорде вроде же 1% кешбека, а это будет полюбе выгоднее чем у привата?

Мне не суть важно платить кредитными или дебетными деньгами - абы выгоднее и суеты поменьше, я не влажу в кредит, трачу кредитные деньги в пределах легко доступных мне сумм, что бы погасить их в пределах грейса. Могу их заранее внести на карту и буду тратить их с дебета.В Привате кредиткой выгодно было платить. И удобно. А так могу и дебетной картой платить. Кстати - в моем представлении - это 1 карта - но там доступны кредитные деньги, а можно внести дебетные деньги и их тратить. Я что-то не так понимаю ?Я не охотник за кредитами. Вполне устроит и дебетная карта - если она выгодная.