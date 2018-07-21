Vorlon написав:uaprofi Тогда и не пишите, что 0,805 лучше 0 - только путаете людей
Исходя из той же математики, я сделал вывод, что овчинка выделки не стоит (ваша сима). Точнее говоря, выхлоп есть, но не настолько большой чтобы заморачиваться. Тем более с отовариванием бонусов возникла бы проблема - Ашан не подходит. А больше там ничего интересного и нет.
От всей души поздравляем начальника управления финансового мониторинга Конкорд банка - Олега Иванова.
Именно благодаря добросовестной работе команды Олега Аполонович Конкорд банк всегда успешно проходит все традиционные проверки Нацбанка и независимых аудиторов, в том числе всемирно известных типа «Baker Tilly» и имеет репутацию банка с прозрачной, открытой деятельностью и своевременной финансовой отчетностью, доступной на сайте банка.
Спасибо за вашу беспристрастность и ответственность! Мы очень рады, что вы с нами!
Vorlon написав:kalinavalera1 Вы для начала определитесь - кредитной картой вы хотите каждый день платить или дебетной... Потому что если кредитной, то в Конкорде вам делать решительно нечего!
почему так думаете? в конкорде вроде же 1% кешбека, а это будет полюбе выгоднее чем у привата?
Мне не суть важно платить кредитными или дебетными деньгами - абы выгоднее и суеты поменьше, я не влажу в кредит, трачу кредитные деньги в пределах легко доступных мне сумм, что бы погасить их в пределах грейса. Могу их заранее внести на карту и буду тратить их с дебета. В Привате кредиткой выгодно было платить. И удобно. А так могу и дебетной картой платить. Кстати - в моем представлении - это 1 карта - но там доступны кредитные деньги, а можно внести дебетные деньги и их тратить. Я что-то не так понимаю ?
Я не охотник за кредитами. Вполне устроит и дебетная карта - если она выгодная.
uaprofi написав:0,805% всеравно лучше чем 0 (т.е. коко лучше чем бегемот)з.ы. как человек который платит картой практически за все ежедневные покупки (кроме овощей и фруктов и иногда свежего мяса) могу сказать- (у меня в телефон влазит примерно 60 смс) я бы сделал на многих картах порог гривен 200 или даже 500 (да не все банки позволяют выставлять этот порог) и меня задалбывает каждый вечер чистить память телефона от малозначимых смс
Так в Привате Грейс-период 0 % и он аж 50 дней. То есть ваши деньги могут крутиться еще 50 дней где-то, и приносить прибыль, и возможно более чем 1%, а вы тратите 50 дней кредитные деньги Привата. А через 50 дней погашаете , но прибыль с них вы получили. Плюс еще отделения Привата - на каждом углу. Кстати - бывает всякое но в целом - обслуживание тоже на уровне. Привык я - к Привату. Кстати - девочки сказали, что Приват тоже готовит продукт с кешбеком. Но без СМС от 100 гр. - не хочу. Я хочу контролировать свой счет. И не от 200 или тем более 500, а от 100 гр.
kalinavalera1 из бесплатных карт, для повседневных покупок: берите Б5 от Таси ( там всё как у бегемота до 55 дней грейс, смс приходят на всё и ещё будет кешбек 2% в магазинах и 1% на всё остальное) из дебеток: - сима (2 ...5% кешбек) - но деньги закинуть только налом - собствено КоКо доходня (14%на остаток + 0,805% кешбек) - или можно взять чтото из мастер карт с программой ревардс например от Кредо (будет примерно 0,5-0,8% кешбека)
З.Ы. и ещё выскажу может не очень популярную мысль но смски по карте очень даже возможно больше нужно банку, чем Вам: при включенных смс - если что вдруг - на вас будут давить что Вы несёте ответственность за все транзакции по которым пришли смс