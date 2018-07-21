Додано: Нед 22 лип, 2018 05:09

kalinavalera1

из бесплатных карт, для повседневных покупок:

берите Б5 от Таси ( там всё как у бегемота до 55 дней грейс, смс приходят на всё и ещё будет кешбек 2% в магазинах и 1% на всё остальное)

из дебеток:

- сима (2 ...5% кешбек) - но деньги закинуть только налом

- собствено КоКо доходня (14%на остаток + 0,805% кешбек)

- или можно взять чтото из мастер карт с программой ревардс например от Кредо (будет примерно 0,5-0,8% кешбека)



З.Ы.

и ещё выскажу может не очень популярную мысль но смски по карте очень даже возможно больше нужно банку, чем Вам:

при включенных смс - если что вдруг - на вас будут давить что Вы несёте ответственность за все транзакции по которым пришли смс

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