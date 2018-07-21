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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 342343344345

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 11:09

Re: Конкорд

а сима - это кто, если не секрет?
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 11:12

artemiustas
Укрексiмбанк
дето с конца января текущ. года :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 11:26

Re: Конкорд

Любопытно, а Монобанк в плане КБ не стоит внимания?
artemiustas
 
Повідомлень: 225
З нами з: 04.07.11
Подякував: 267 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 11:38

  artemiustas написав:Любопытно, а Монобанк в плане КБ не стоит внимания?

Так у кого есть Сима, то у того Моня -- всьооо... Ну мож аптеки за кредитные, и возможно покупки типабензуса за кордоном, т.к. нема комисс за конвертацию. Вообщем приспосабливать КБ Мони под свои нужды времени у меня нет, я даж КБ-категории в этом мес не открывал. Хай Моня отдыхает, сил набирается
Ну вот как дебетка Моня ещё коеначо сгодится. Привет Гороху 8) :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 24936
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 12:55

clientage,
Кстати - да. Не думал, что такое скажу - Но Моня как дебетка приносит больше пользы, чем как КК с её нынешними условиями.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3423
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 16:23

Re: Конкорд

И что, даже лучше доходной?
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 16:30

  guntherhouse777 написав:clientage,
Кстати - да. Не думал, что такое скажу - Но Моня как дебетка приносит больше пользы, чем как КК с её нынешними условиями.


Я думал у всех уважаемых свинорылов по две мони, одна кредитка, вторая дебетка 8)
HackStock
 
Повідомлень: 61
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Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 16:33

  HackStock написав:
  guntherhouse777 написав:clientage,
Кстати - да. Не думал, что такое скажу - Но Моня как дебетка приносит больше пользы, чем как КК с её нынешними условиями.


Я думал у всех уважаемых свинорылов по две мони, одна кредитка, вторая дебетка 8)

Агаа, две, и обе теперь дебетки.
А в былые времена обе даж были кредитками и одна чуток дебеткой 8) :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 16:44

Re: Конкорд

Мне тазик нищенский лимит дал, так бы у меня тоже моня дебеткой был, а сима дорого (с)
HackStock
 
Повідомлень: 61
З нами з: 26.09.17
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