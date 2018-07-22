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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 лип, 2018 11:09
а сима - это кто, если не секрет?
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artemiustas
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Додано: Нед 22 лип, 2018 11:12
artemiustasУкрексiмбанк
дето с конца января текущ. года
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 22 лип, 2018 11:26
Любопытно, а Монобанк в плане КБ не стоит внимания?
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artemiustas
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Додано: Нед 22 лип, 2018 11:38
artemiustas написав:
Любопытно, а Монобанк в плане КБ не стоит внимания?
Так у кого есть Сима, то у того Моня -- всьооо... Ну мож аптеки за кредитные, и возможно покупки типабензуса за кордоном, т.к. нема комисс за конвертацию. Вообщем приспосабливать КБ Мони под свои нужды времени у меня нет, я даж КБ-категории в этом мес не открывал. Хай Моня отдыхает, сил набирается
Ну вот как дебетка Моня ещё коеначо сгодится. Привет Гороху
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 22 лип, 2018 12:55
clientage,
Кстати - да. Не думал, что такое скажу - Но Моня как дебетка приносит больше пользы, чем как КК с её нынешними условиями.
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guntherhouse777
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Додано: Нед 22 лип, 2018 16:23
И что, даже лучше доходной?
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Alex_ki
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Додано: Нед 22 лип, 2018 16:30
guntherhouse777 написав:
clientage,
Кстати - да. Не думал, что такое скажу - Но Моня как дебетка приносит больше пользы, чем как КК с её нынешними условиями.
Я думал у всех уважаемых свинорылов по две мони, одна кредитка, вторая дебетка
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HackStock
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Додано: Нед 22 лип, 2018 16:33
HackStock написав: guntherhouse777 написав:
clientage,
Кстати - да. Не думал, что такое скажу - Но Моня как дебетка приносит больше пользы, чем как КК с её нынешними условиями.
Я думал у всех уважаемых свинорылов по две мони, одна кредитка, вторая дебетка
Агаа, две, и обе теперь дебетки.
А в былые времена обе даж были кредитками и одна чуток дебеткой
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 22 лип, 2018 16:44
Мне тазик нищенский лимит дал, так бы у меня тоже моня дебеткой был, а сима дорого (с)
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HackStock
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Додано: Нед 22 лип, 2018 20:44
clientage написав: HackStock написав: guntherhouse777 написав:
clientage,
Кстати - да. Не думал, что такое скажу - Но Моня как дебетка приносит больше пользы, чем как КК с её нынешними условиями.
Я думал у всех уважаемых свинорылов по две мони, одна кредитка, вторая дебетка
Агаа, две, и обе теперь дебетки.
А в былые времена обе даж были кредитками и одна чуток дебеткой
Одна выведена в ноль и стала дебеткой, вторая...все таки здоровье, развлечения, кино.
Может, одумаются с вернутся к повышенному?
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guntherhouse777
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