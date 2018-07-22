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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 лип, 2018 20:44
clientage написав: HackStock написав: guntherhouse777 написав:
clientage,
Кстати - да. Не думал, что такое скажу - Но Моня как дебетка приносит больше пользы, чем как КК с её нынешними условиями.
Я думал у всех уважаемых свинорылов по две мони, одна кредитка, вторая дебетка
Агаа, две, и обе теперь дебетки.
А в былые времена обе даж были кредитками и одна чуток дебеткой
Одна выведена в ноль и стала дебеткой, вторая...все таки здоровье, развлечения, кино.
Может, одумаются с вернутся к повышенному?
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Додано: Нед 22 лип, 2018 20:44
Alex_ki написав:
И что, даже лучше доходной?
Встречный вопрос: а какие плюшки у Доходной ?
Чем она лучше моно-дебетки при условии, что собственные средства там появляются не больше, чем на 5 минут ?
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mustbe
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Додано: Нед 22 лип, 2018 22:26
mustbe написав: Alex_ki написав:
И что, даже лучше доходной?
Встречный вопрос: а какие плюшки у Доходной ?
Чем она лучше моно-дебетки при условии, что собственные средства там появляются не больше, чем на 5 минут ?
СЭП безлимит, у моно 10к
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HackStock
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