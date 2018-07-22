Встречный вопрос: а какие плюшки у Доходной ?
Чем она лучше моно-дебетки при условии, что собственные средства там появляются не больше, чем на 5 минут ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 лип, 2018 20:44
Додано: Нед 22 лип, 2018 22:26
Додано: Нед 22 лип, 2018 23:17
У моно для физиков тоже безлимит. Лимит 10 тыс. в день/20 тыс. в месяц только для переводов на счета юрлиц.
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