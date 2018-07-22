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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 344345346347>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 20:44

  clientage написав:
  HackStock написав:
  guntherhouse777 написав:clientage,
Кстати - да. Не думал, что такое скажу - Но Моня как дебетка приносит больше пользы, чем как КК с её нынешними условиями.


Я думал у всех уважаемых свинорылов по две мони, одна кредитка, вторая дебетка 8)

Агаа, две, и обе теперь дебетки.
А в былые времена обе даж были кредитками и одна чуток дебеткой 8) :lol: :lol:

Одна выведена в ноль и стала дебеткой, вторая...все таки здоровье, развлечения, кино.

Может, одумаются с вернутся к повышенному?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 20:44

  Alex_ki написав:И что, даже лучше доходной?

Встречный вопрос: а какие плюшки у Доходной ?
Чем она лучше моно-дебетки при условии, что собственные средства там появляются не больше, чем на 5 минут ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 22:26

  mustbe написав:
  Alex_ki написав:И что, даже лучше доходной?

Встречный вопрос: а какие плюшки у Доходной ?
Чем она лучше моно-дебетки при условии, что собственные средства там появляются не больше, чем на 5 минут ?

СЭП безлимит, у моно 10к
HackStock
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 23:17

  HackStock написав:
  mustbe написав:
  Alex_ki написав:И что, даже лучше доходной?

Встречный вопрос: а какие плюшки у Доходной ?
Чем она лучше моно-дебетки при условии, что собственные средства там появляются не больше, чем на 5 минут ?

СЭП безлимит, у моно 10к

У моно для физиков тоже безлимит. Лимит 10 тыс. в день/20 тыс. в месяц только для переводов на счета юрлиц.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 08:03

  HackStock написав:СЭП безлимит, у моно 10к

Для СЭПов есть Алла. Для п2п есть Моня.
Не вижу для себя смысла в Доходной
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 08:27

  mustbe написав:
  HackStock написав:СЭП безлимит, у моно 10к

Для СЭПов есть Алла. Для п2п есть Моня.
Не вижу для себя смысла в Доходной

ИМХО главное преимущество тут - быстрая "дорожка"... Все остальное просто удобные фишки
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 09:11

  Flamingo написав:
  mustbe написав:
  HackStock написав:СЭП безлимит, у моно 10к

Для СЭПов есть Алла. Для п2п есть Моня.
Не вижу для себя смысла в Доходной

ИМХО главное преимущество тут - быстрая "дорожка"... Все остальное просто удобные фишки

у Аллы отменили лимиты?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 09:24

Re: Конкорд

Добрый день. Не приходит код для входа в икОН25, когда заработает?
isen
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 09:50

да подтверждаю - соседки не шлют смс на вход.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 10:09

Re: Конкорд

Динампаролі не ходять, кажуть якесь покращення роблять до 12ї
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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