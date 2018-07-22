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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лип, 2018 10:50
Банк Конкорд написав:
Я предла
гаю избегать фраз: "в Конкорде вам делать решительно нечего!"
Моя фраза - касалась конкретно вашей кредитной карты, которая неконкурентоспособна на сегодняшний день
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Vorlon
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Додано: Пон 23 лип, 2018 10:54
Квесторе_поверніться написав: Банк Конкорд написав:
Добрый день всем!
Очень приятно, что данная ветка пользуется популярностью для разного вида общения и обсуждения. Но все-таки тема - это обслуживание в Конкорд банке, а не Примате, Симе, Тасе и т.д. У этих банок есть свои ветки и лучше восхвалять их продукты там!
Спасибо за понимание
Шановні форумчани забезпечили гілку в топах форуму.
На інші гілки банок їх і калачем не заманиш.
Ну і побачили що продукти СоСо для імяреків в чому цікаві а в чому ні.
Ось тому я і за будь-яке спілкування! Але коли інших продуктів занадто багато на гілці, то тема гілки втрачає сенс!
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Додано: Пон 23 лип, 2018 11:00
Когда икОН25 заработает?
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isen
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Додано: Пон 23 лип, 2018 11:04
Vorlon написав: Банк Конкорд написав:
Я предла
гаю избегать фраз: "в Конкорде вам делать решительно нечего!"
Моя фраза - касалась конкретно вашей кредитной карты, которая неконкурентоспособна на сегодняшний день
Возможно Вы правы, но сегодня первый день когда мне было неприятно читать переписку на форуме! Ни как клиенту банка, ни как поклоннику банка, ни как оф.представителю
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Додано: Пон 23 лип, 2018 11:06
isen написав:
Когда икОН25 заработает?
Работают над данной проблемой, должно быть решено в кратчайшие сроки
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Банк Конкорд
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Додано: Пон 23 лип, 2018 11:07
Банк Конкорд написав: isen написав:
Когда икОН25 заработает?
Работают над данной проблемой, должно быть решено в кратчайшие сроки
Надеюсь это не растянется на несколько дней...
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isen
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Додано: Пон 23 лип, 2018 11:11
isen написав: Банк Конкорд написав: isen написав:
Когда икОН25 заработает?
Работают над данной проблемой, должно быть решено в кратчайшие сроки
Надеюсь это не растянется на несколько дней...
Думаю такого больше не повторится!!!
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Банк Конкорд
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Додано: Пон 23 лип, 2018 11:16
Банк Конкорд
А всего лишь достаточно дать возможность входить без СМС, как уже просят форумчане давно...
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Vorlon
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Додано: Пон 23 лип, 2018 11:23
Банк Конкорд
Icon25 тоже не работает, не приходят СМС для проведения платежей
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Lost
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Додано: Пон 23 лип, 2018 11:23
12.23 смс так і не ходять ;(
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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