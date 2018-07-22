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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 346347348349350>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 10:50

  Банк Конкорд написав:Я предлагаю избегать фраз: "в Конкорде вам делать решительно нечего!"

Моя фраза - касалась конкретно вашей кредитной карты, которая неконкурентоспособна на сегодняшний день :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 10:54

  Квесторе_поверніться написав:
  Банк Конкорд написав:Добрый день всем!

Очень приятно, что данная ветка пользуется популярностью для разного вида общения и обсуждения. Но все-таки тема - это обслуживание в Конкорд банке, а не Примате, Симе, Тасе и т.д. У этих банок есть свои ветки и лучше восхвалять их продукты там!

Спасибо за понимание

Шановні форумчани забезпечили гілку в топах форуму.
На інші гілки банок їх і калачем не заманиш.
Ну і побачили що продукти СоСо для імяреків в чому цікаві а в чому ні.

Ось тому я і за будь-яке спілкування! Але коли інших продуктів занадто багато на гілці, то тема гілки втрачає сенс!
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:00

Re: Конкорд

Когда икОН25 заработает?
isen
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:04

  Vorlon написав:
  Банк Конкорд написав:Я предлагаю избегать фраз: "в Конкорде вам делать решительно нечего!"

Моя фраза - касалась конкретно вашей кредитной карты, которая неконкурентоспособна на сегодняшний день :?

Возможно Вы правы, но сегодня первый день когда мне было неприятно читать переписку на форуме! Ни как клиенту банка, ни как поклоннику банка, ни как оф.представителю :cry:
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:06

  isen написав:Когда икОН25 заработает?

Работают над данной проблемой, должно быть решено в кратчайшие сроки
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 372
З нами з: 05.10.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:07

  Банк Конкорд написав:
  isen написав:Когда икОН25 заработает?

Работают над данной проблемой, должно быть решено в кратчайшие сроки

Надеюсь это не растянется на несколько дней...
isen
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:11

  isen написав:
  Банк Конкорд написав:
  isen написав:Когда икОН25 заработает?

Работают над данной проблемой, должно быть решено в кратчайшие сроки

Надеюсь это не растянется на несколько дней...

Думаю такого больше не повторится!!!
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлень: 372
З нами з: 05.10.15
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:16

Банк Конкорд
А всего лишь достаточно дать возможность входить без СМС, как уже просят форумчане давно...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:23

Банк Конкорд
Icon25 тоже не работает, не приходят СМС для проведения платежей :cry:
Lost
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:23

Re: Конкорд

12.23 смс так і не ходять ;(
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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