Додано: Пон 23 лип, 2018 11:34

Банк Конкорд написав: Думаю такого больше не повторится!!! Думаю такого больше не повторится!!!

Мне хотелось, чтобы не повторялся момент, который я увидел в описании приложения Icon25 на Google Play:1) описание приложения разработчик сделал только на русском языке, украиноязычное описание предлагается через переводчик Google (перепроверил на компьютере):— на русском:— на украинском:2) если в перечислении использовать тире, то надо использовать хотя бы среднее тире –, но правильнее использовать длинное тире —. Дефис - здесь не катит (хотя бы после дефис пробел бы поставили);3) но награду получает пункт перечисления «Переводы на карты MastrCard любого банка украины». Это надо же здесь допустить сразу несколько ошибок:— «MastrCard»// пропущена буква E;— «украины»// написать с маленькой буквы страну, в которой ведет свою деятельность, это хуже некуда;4) в области "что нового" перед предлогом "на" стоит 2 пробела.Переводчик Google и уважительные относитсяps Если не такое плотное обсуждение в этой ветке, то я бы и не стал думать про сотрудничество с вами (думаю быть проездом в Харькове/Киеве и, возможно, зайти к вам на оформление сотрудничества), но пока подожду исправления безобразия по пункту 1 и особенно 3.