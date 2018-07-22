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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 347348349350>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:25

  Vorlon написав:Банк Конкорд
А всего лишь достаточно дать возможность входить без СМС, как уже просят форумчане давно...

Данная возможность реализована в моб.приложении
Concord bank: concord.ua
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:33

  Банк Конкорд написав:Данная возможность реализована в моб.приложении

Это замечательно! Осталось себе пойти новый смартфон купить на Android :?

P.S. Всё равно эта возможность нужна и на ПК :!:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:34

Re: Конкорд

Vorlon написав:
  Банк Конкорд написав:Данная возможность реализована в моб.приложении

Это замечательно! Осталось себе пойти новый смартфон купить на Android :?
Не торопитесь, с приложения пока мало что можно сделать
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:34

  Банк Конкорд написав:Думаю такого больше не повторится!!!
Мне хотелось, чтобы не повторялся момент, который я увидел в описании приложения Icon25 на Google Play:


1) описание приложения разработчик сделал только на русском языке, украиноязычное описание предлагается через переводчик Google (перепроверил на компьютере):
— на русском:
play.google.com/store/apps/details?id=com.icon25app&hl=ru
— на украинском:
play.google.com/store/apps/details?id=com.icon25app&hl=uk
Зображення

2) если в перечислении использовать тире, то надо использовать хотя бы среднее тире –, но правильнее использовать длинное тире —. Дефис - здесь не катит (хотя бы после дефис пробел бы поставили);

3) но награду получает пункт перечисления «Переводы на карты MastrCard любого банка украины». Это надо же здесь допустить сразу несколько ошибок:
— «MastrCard» :| // пропущена буква E;
— «украины» :shock: :cry: // написать с маленькой буквы страну, в которой ведет свою деятельность, это хуже некуда;

4) в области "что нового" перед предлогом "на" стоит 2 пробела.
Зображення

Переводчик Google и уважительные относится :(

ps Если не такое плотное обсуждение в этой ветке, то я бы и не стал думать про сотрудничество с вами (думаю быть проездом в Харькове/Киеве и, возможно, зайти к вам на оформление сотрудничества), но пока подожду исправления безобразия по пункту 1 и особенно 3.
Востаннє редагувалось MASolomko в Пон 23 лип, 2018 11:39, всього редагувалось 1 раз.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:38

  Vorlon написав:
  Банк Конкорд написав:Данная возможность реализована в моб.приложении

Это замечательно! Осталось себе пойти новый смартфон купить на Android :?

ну Вы же сами советовали приобщаться к прогрессу, а на Android действительно больше возможостей, и сейчас очень большой выбор смартфонов разной ценовой политики

  Vorlon написав:P.S. Всё равно эта возможность нужна и на ПК :!:

надеюсь вскоре будет
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:45

СМС-ки пошли. С задержкой 3..4мин!
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:49

  MASolomko написав:
  Банк Конкорд написав:Думаю такого больше не повторится!!!
Мне хотелось, чтобы не повторялся момент, который я увидел в описании приложения Icon25 на Google Play:


1) описание приложения разработчик сделал только на русском языке, украиноязычное описание предлагается через переводчик Google (перепроверил на компьютере):
— на русском:
play.google.com/store/apps/details?id=com.icon25app&hl=ru
— на украинском:
play.google.com/store/apps/details?id=com.icon25app&hl=uk
Зображення

2) если в перечислении использовать тире, то надо использовать хотя бы среднее тире –, но правильнее использовать длинное тире —. Дефис - здесь не катит (хотя бы после дефис пробел бы поставили);

3) но награду получает пункт перечисления «Переводы на карты MastrCard любого банка украины». Это надо же здесь допустить сразу несколько ошибок:
— «MastrCard» :| // пропущена буква E;
— «украины» :shock: :cry: // написать с маленькой буквы страну, в которой ведет свою деятельность, это хуже некуда;

4) в области "что нового" перед предлогом "на" стоит 2 пробела.
Зображення

Переводчик Google и уважительные относится :(

ps Если не такое плотное обсуждение в этой ветке, то я бы и не стал думать про сотрудничество с вами (думаю быть проездом в Харькове/Киеве и, возможно, зайти к вам на оформление сотрудничества), но пока подожду исправления безобразия по пункту 1 и особенно 3.


Спасибо за комментарии, передам разработчикам. Но неужели в сотрудничестве с банком Вам важны опечатки в описании приложения, или продукты и само обслуживание?
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:50

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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:53

Re: Конкорд

Прислали смс что оновлюють икОН25...
Вот скажите что конкретно в этот раз Вы оновили в икОН25?
Востаннє редагувалось isen в Пон 23 лип, 2018 11:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:55

  Банк Конкорд написав:
  MASolomko написав:
  Банк Конкорд написав:Думаю такого больше не повторится!!!
Мне хотелось, чтобы не повторялся момент, который я увидел в описании приложения Icon25 на Google Play:


1) описание приложения разработчик сделал только на русском языке, украиноязычное описание предлагается через переводчик Google (перепроверил на компьютере):
— на русском:
play.google.com/store/apps/details?id=com.icon25app&hl=ru
— на украинском:
play.google.com/store/apps/details?id=com.icon25app&hl=uk
Зображення

2) если в перечислении использовать тире, то надо использовать хотя бы среднее тире –, но правильнее использовать длинное тире —. Дефис - здесь не катит (хотя бы после дефис пробел бы поставили);

3) но награду получает пункт перечисления «Переводы на карты MastrCard любого банка украины». Это надо же здесь допустить сразу несколько ошибок:
— «MastrCard» :| // пропущена буква E;
— «украины» :shock: :cry: // написать с маленькой буквы страну, в которой ведет свою деятельность, это хуже некуда;

4) в области "что нового" перед предлогом "на" стоит 2 пробела.
Зображення

Переводчик Google и уважительные относится :(

ps Если не такое плотное обсуждение в этой ветке, то я бы и не стал думать про сотрудничество с вами (думаю быть проездом в Харькове/Киеве и, возможно, зайти к вам на оформление сотрудничества), но пока подожду исправления безобразия по пункту 1 и особенно 3.


Спасибо за комментарии, передам разработчикам. Но неужели в сотрудничестве с банком Вам важны опечатки в описании приложения, или продукты и само обслуживание?

Нам важна стабильная работа банка!!!
isen
 
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