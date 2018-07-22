2) если в перечислении использовать тире, то надо использовать хотя бы среднее тире –, но правильнее использовать длинное тире —. Дефис - здесь не катит (хотя бы после дефис пробел бы поставили);
3) но награду получает пункт перечисления «Переводы на карты MastrCard любого банка украины». Это надо же здесь допустить сразу несколько ошибок: — «MastrCard» // пропущена буква E; — «украины» // написать с маленькой буквы страну, в которой ведет свою деятельность, это хуже некуда;
4) в области "что нового" перед предлогом "на" стоит 2 пробела.
Переводчик Google и уважительные относится
ps Если не такое плотное обсуждение в этой ветке, то я бы и не стал думать про сотрудничество с вами (думаю быть проездом в Харькове/Киеве и, возможно, зайти к вам на оформление сотрудничества), но пока подожду исправления безобразия по пункту 1 и особенно 3.
Востаннє редагувалось MASolomko в Пон 23 лип, 2018 11:39, всього редагувалось 1 раз.
2) если в перечислении использовать тире, то надо использовать хотя бы среднее тире –, но правильнее использовать длинное тире —. Дефис - здесь не катит (хотя бы после дефис пробел бы поставили);
3) но награду получает пункт перечисления «Переводы на карты MastrCard любого банка украины». Это надо же здесь допустить сразу несколько ошибок: — «MastrCard» // пропущена буква E; — «украины» // написать с маленькой буквы страну, в которой ведет свою деятельность, это хуже некуда;
4) в области "что нового" перед предлогом "на" стоит 2 пробела.
Переводчик Google и уважительные относится
ps Если не такое плотное обсуждение в этой ветке, то я бы и не стал думать про сотрудничество с вами (думаю быть проездом в Харькове/Киеве и, возможно, зайти к вам на оформление сотрудничества), но пока подожду исправления безобразия по пункту 1 и особенно 3.
Спасибо за комментарии, передам разработчикам. Но неужели в сотрудничестве с банком Вам важны опечатки в описании приложения, или продукты и само обслуживание?
2) если в перечислении использовать тире, то надо использовать хотя бы среднее тире –, но правильнее использовать длинное тире —. Дефис - здесь не катит (хотя бы после дефис пробел бы поставили);
3) но награду получает пункт перечисления «Переводы на карты MastrCard любого банка украины». Это надо же здесь допустить сразу несколько ошибок: — «MastrCard» // пропущена буква E; — «украины» // написать с маленькой буквы страну, в которой ведет свою деятельность, это хуже некуда;
4) в области "что нового" перед предлогом "на" стоит 2 пробела.
Переводчик Google и уважительные относится
ps Если не такое плотное обсуждение в этой ветке, то я бы и не стал думать про сотрудничество с вами (думаю быть проездом в Харькове/Киеве и, возможно, зайти к вам на оформление сотрудничества), но пока подожду исправления безобразия по пункту 1 и особенно 3.
Спасибо за комментарии, передам разработчикам. Но неужели в сотрудничестве с банком Вам важны опечатки в описании приложения, или продукты и само обслуживание?