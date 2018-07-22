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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 347348349350

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:56

  isen написав:Прислали смс что оновлюють икОН25...
Вот скажите что конкретно в это раз Вы оновили в икОН25?


Обновление обычно заключается в исправлении старых багов и добавлении новых. :)
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 12:32

  mustbe написав:Для СЭПов есть Алла.

В Алле угробищный регламент и котловые счета.
Здесь все чисто в обе стороны, за что я, даже, готов доплачивать.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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  #<1 ... 347348349350
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