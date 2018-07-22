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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 348349350351> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Конкорд 3.4 5 26 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 23% 6 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 4% 1 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 4 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 7 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 31% 8 Всього голосів : 26 Додано: Пон 23 лип, 2018 11:56 isen написав: Прислали смс что оновлюють икОН25...

Вот скажите что конкретно в это раз Вы оновили в икОН25? Прислали смс что оновлюють икОН25...Вот скажите что конкретно в это раз Вы оновили в икОН25?



Обновление обычно заключается в исправлении старых багов и добавлении новых. Обновление обычно заключается в исправлении старых багов и добавлении новых. Aps

Повідомлень: 2032 З нами з: 24.06.15 Подякував: 43 раз. Подякували: 184 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лип, 2018 12:32 mustbe написав: Для СЭПов есть Алла. Для СЭПов есть Алла.

В Алле угробищный регламент и котловые счета.

Здесь все чисто в обе стороны, за что я, даже, готов доплачивать. В Алле угробищный регламент и котловые счета.Здесь все чисто в обе стороны, за что я, даже, готов доплачивать. Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM

Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ. wig

Повідомлень: 3207 З нами з: 06.01.12 Подякував: 52 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лип, 2018 12:38 Банк Конкорд написав: ну Вы же сами советовали приобщаться к прогрессу, а на Android действительно больше возможостей, и сейчас очень большой выбор смартфонов разной ценовой политики ну Вы же сами советовали приобщаться к прогрессу, а на Android действительно больше возможостей, и сейчас очень большой выбор смартфонов разной ценовой политики

Так посадите своих операционистов на андроиде длинные назначения платежей набирать. Банк хвалят за СЭПы, какой анроид еще. Та даже у гугла есть в идентификаторе альтернативы, на случай глюков. В т.ч. пачка одноразовых паролей. Которые можно набирать с бумажки без всяких СМС и смартфонов. Так посадите своих операционистов на андроиде длинные назначения платежей набирать. Банк хвалят за СЭПы, какой анроид еще. Та даже у гугла есть в идентификаторе альтернативы, на случай глюков. В т.ч. пачка одноразовых паролей. Которые можно набирать с бумажки без всяких СМС и смартфонов. Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM

Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ. wig

Повідомлень: 3207 З нами з: 06.01.12 Подякував: 52 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лип, 2018 12:41 Vorlon написав: Банк Конкорд написав: Я предл а гаю избегать фраз: "в Конкорде вам делать решительно нечего!" Я предлгаю избегать фраз: "в Конкорде вам делать решительно нечего!"

Моя фраза - касалась конкретно вашей кредитной карты, которая неконкурентоспособна на сегодняшний день Моя фраза - касалась конкретно вашей кредитной карты, которая неконкурентоспособна на сегодняшний день

В данном случае мне была полезна эта инфа и понятно было , что речь только о кредитной карте. В другом случае - мог бы и не разобраться - типа не понравилась бы кредитка и может не стал бы вникать в остальные детали. Я в Привате имею депо не большое - так только вчера до конца разобрался, что до срочно разрывать нельзя. А писали , якобы можно. Можно - если депо на 7% годовых. А если 14% - то нельзя. Ну всегда много нюансов. Я с начала людей тут на форуме спрашиваю - куда направят ( а направили как раз к вам, в Конкорд) - тогда уже вникаю в "хиты". Хочу всех поблагодарить , кто помогает разобраться что к чему. Все банки не помониторишь. К сожалению пока я разбирался Приват уже оплатил инет Фрегат, автоматом у меня это стоит оплата. Думаю все же дебетовую карту есть смысл држать. И точно у вас из Приват-банка есть пополнение этой карты без комиссии и без процентов, то есть смогу пополнять через Приват 24 ? Я могу пополнять вашу карту 2 или 3 раза в месяц по мере необходимости из Привата ?

Можно пользоваться несколькими банками вполне. Это нормально. В данном случае мне была полезна эта инфа и понятно было , что речь только о кредитной карте. В другом случае - мог бы и не разобраться - типа не понравилась бы кредитка и может не стал бы вникать в остальные детали. Я в Привате имею депо не большое - так только вчера до конца разобрался, что до срочно разрывать нельзя. А писали , якобы можно. Можно - если депо на 7% годовых.А если 14% - то нельзя. Ну всегда много нюансов. Я с начала людей тут на форуме спрашиваю - куда направят ( а направили как раз к вам, в Конкорд) - тогда уже вникаю в "хиты". Хочу всех поблагодарить , кто помогает разобраться что к чему. Все банки не помониторишь. К сожалению пока я разбирался Приват уже оплатил инет Фрегат, автоматом у меня это стоит оплата. Думаю все же дебетовую карту есть смысл држать. И точно у вас из Приват-банка есть пополнение этой карты без комиссии и без процентов, то есть смогу пополнять через Приват 24 ? Я могу пополнять вашу карту 2 или 3 раза в месяц по мере необходимости из Привата ?Можно пользоваться несколькими банками вполне. Это нормально. Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Пон 23 лип, 2018 12:44, всього редагувалось 2 разів. kalinavalera1

Повідомлень: 4541 З нами з: 07.05.11 Подякував: 646 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лип, 2018 12:42 clientage написав: СМС-ки пошли. С задержкой 3..4мин! СМС-ки пошли. С задержкой 3..4мин!

Пошли, но в качестве отправителя не гордое "Конкордбанк", а какойто Lohoservis Пошли, но в качестве отправителя не гордое "Конкордбанк", а какойто Lohoservis Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM

Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ. wig

Повідомлень: 3207 З нами з: 06.01.12 Подякував: 52 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лип, 2018 12:45 wig написав: clientage написав: СМС-ки пошли. С задержкой 3..4мин! СМС-ки пошли. С задержкой 3..4мин!

Пошли, но в качестве отправителя не гордое "Конкордбанк", а какойто Lohoservis Пошли, но в качестве отправителя не гордое "Конкордбанк", а какойто Lohoservis Что прямо так и назвали? Лохосервис? Однако... Что прямо так и назвали? Лохосервис? Однако... Щось мені з ТАС "щастить" BBC

Повідомлень: 13545 З нами з: 12.08.10 Подякував: 1036 раз. Подякували: 1125 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лип, 2018 12:47 BBC

Ну, может плюс-минус, я без очков. Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM

Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ. wig

Повідомлень: 3207 З нами з: 06.01.12 Подякував: 52 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лип, 2018 12:55 Банк Конкорд написав: Квесторе_поверніться написав: Банк Конкорд написав: Добрый день всем!



Очень приятно, что данная ветка пользуется популярностью для разного вида общения и обсуждения. Но все-таки тема - это обслуживание в Конкорд банке, а не Примате, Симе, Тасе и т.д. У этих банок есть свои ветки и лучше восхвалять их продукты там!



Спасибо за понимание Добрый день всем!Очень приятно, что данная ветка пользуется популярностью для разного вида общения и обсуждения. Но все-таки тема - это обслуживание в Конкорд банке, а не Примате, Симе, Тасе и т.д. У этих банок есть свои ветки и лучше восхвалять их продукты там!Спасибо за понимание

Шановні форумчани забезпечили гілку в топах форуму.

На інші гілки банок їх і калачем не заманиш.

Ну і побачили що продукти СоСо для імяреків в чому цікаві а в чому ні. Шановні форумчани забезпечили гілку в топах форуму.На інші гілки банок їх і калачем не заманиш.Ну і побачили що продукти СоСо для імяреків в чому цікаві а в чому ні.

Ось тому я і за будь-яке спілкування! Але коли інших продуктів занадто багато на гілці, то тема гілки втрачає сенс! Ось тому я і за будь-яке спілкування! Але коли інших продуктів занадто багато на гілці, то тема гілки втрачає сенс!



Не згоден ! Щоб було цікаво - та ваш банк став популярним - потрібно порівнювати з продуктами інших банок. А так виходить що ви бажаєте , щоб людина не розібралася що та до чого ? Зрозуміло, що основне обговорення ваших продуктів повинно бути на гілці. Але і порівнювати потрібно. Як що ви в чому не дотягуєте - то буде конкуренція. Це нормально.



Питання є - вам кредитувати клієнтів не цікаво, бачу - потрібні дебетові гроші клієнтів ? А що - в НБУ не дають грошей банкам ? Чи там вища "облікова ставка" ? Було б цікаво - як не спеціалісту у цій галузі.



Ще раз дякую всім - хто пояснював та порівнював продукти СоСо з іншими банками. Це корисно та цікаво. При підході до клієнта типу " Наш банк найкращій у світі і без коментів !" ви налякаєте користувачив. Це наповага до клієнтів - ніби вони зовсім дурненьки. Не буває найкращого банку в усьому світі! Підкреслюю - мене до вас направили таки форумчани. ТОж поважають та вважають ваш банк цікавим. Але якщо б постійно брехали - та просто б замовчували, наприклад - що банк не з самих надійних - то я б навіть не питав і не цікавився. Клієнти ж розуміють - яке до них ставлення. А довіра буде - поки ви бачите - що від вас не приховують недоліки деякі. Вони є в усіх банках. Потрібна бути довіра, особливо стосовно банків та грошей. Не згоден ! Щоб було цікаво - та ваш банк став популярним - потрібно порівнювати з продуктами інших банок. А так виходить що ви бажаєте , щоб людина не розібралася що та до чого ? Зрозуміло, що основне обговорення ваших продуктів повинно бути на гілці. Але і порівнювати потрібно. Як що ви в чому не дотягуєте - то буде конкуренція. Це нормально.Питання є - вам кредитувати клієнтів не цікаво, бачу - потрібні дебетові гроші клієнтів ? А що - в НБУ не дають грошей банкам ? Чи там вища "облікова ставка" ? Було б цікаво - як не спеціалісту у цій галузі.Ще раз дякую всім - хто пояснював та порівнював продукти СоСо з іншими банками. Це корисно та цікаво. При підході до клієнта типу " Наш банк найкращій у світі і без коментів !" ви налякаєте користувачив. Це наповага до клієнтів - ніби вони зовсім дурненьки. Не буває найкращого банку в усьому світі!Підкреслюю - мене до вас направили таки форумчани. ТОж поважають та вважають ваш банк цікавим. Але якщо б постійно брехали - та просто б замовчували, наприклад - що банк не з самих надійних - то я б навіть не питав і не цікавився. Клієнти ж розуміють - яке до них ставлення. А довіра буде - поки ви бачите - що від вас не приховують недоліки деякі. Вони є в усіх банках. Потрібна бути довіра, особливо стосовно банків та грошей. kalinavalera1

Повідомлень: 4541 З нами з: 07.05.11 Подякував: 646 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лип, 2018 13:28 2 представитель



Иногда эта обратная связь будет вам не совсем приятна.

Более того - совсем даже неприятна.



Тут вам не там Это ж не уютная песочница, тем форум и силён.



Учитесь работать с возражениями, ищите соответствующую литературу и вперед А надо учится держать удар, если уж надумали развернутся лицом к клиенту и получать обратную связь напрямую.Иногда эта обратная связь будет вам не совсем приятна.Более того - совсем даже неприятна.Тут вам не тамЭто ж не уютная песочница, тем форум и силён.Учитесь работать с возражениями, ищите соответствующую литературу и вперед curiousobro Повідомлень: 1177 З нами з: 21.07.17 Подякував: 20 раз. Подякували: 138 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лип, 2018 14:00 kalinavalera1 написав: Не згоден ! Щоб було цікаво - та ваш банк став популярним - потрібно порівнювати з продуктами інших банок. А так виходить що ви бажаєте , щоб людина не розібралася що та до чого ? Зрозуміло, що основне обговорення ваших продуктів повинно бути на гілці. Але і порівнювати потрібно. Як що ви в чому не дотягуєте - то буде конкуренція. Це нормально.



Питання є - вам кредитувати клієнтів не цікаво, бачу - потрібні дебетові гроші клієнтів ? А що - в НБУ не дають грошей банкам ? Чи там вища "облікова ставка" ? Було б цікаво - як не спеціалісту у цій галузі.



Ще раз дякую всім - хто пояснював та порівнював продукти СоСо з іншими банками. Це корисно та цікаво. При підході до клієнта типу " Наш банк найкращій у світі і без коментів !" ви налякаєте користувачив. Це наповага до клієнтів - ніби вони зовсім дурненьки. Не буває найкращого банку в усьому світі! Підкреслюю - мене до вас направили таки форумчани. ТОж поважають та вважають ваш банк цікавим. Але якщо б постійно брехали - та просто б замовчували, наприклад - що банк не з самих надійних - то я б навіть не питав і не цікавився. Клієнти ж розуміють - яке до них ставлення. А довіра буде - поки ви бачите - що від вас не приховують недоліки деякі. Вони є в усіх банках. Потрібна бути довіра, особливо стосовно банків та грошей. Не згоден ! Щоб було цікаво - та ваш банк став популярним - потрібно порівнювати з продуктами інших банок. А так виходить що ви бажаєте , щоб людина не розібралася що та до чого ? Зрозуміло, що основне обговорення ваших продуктів повинно бути на гілці. Але і порівнювати потрібно. Як що ви в чому не дотягуєте - то буде конкуренція. Це нормально.Питання є - вам кредитувати клієнтів не цікаво, бачу - потрібні дебетові гроші клієнтів ? А що - в НБУ не дають грошей банкам ? Чи там вища "облікова ставка" ? Було б цікаво - як не спеціалісту у цій галузі.Ще раз дякую всім - хто пояснював та порівнював продукти СоСо з іншими банками. Це корисно та цікаво. При підході до клієнта типу " Наш банк найкращій у світі і без коментів !" ви налякаєте користувачив. Це наповага до клієнтів - ніби вони зовсім дурненьки. Не буває найкращого банку в усьому світі!Підкреслюю - мене до вас направили таки форумчани. ТОж поважають та вважають ваш банк цікавим. Але якщо б постійно брехали - та просто б замовчували, наприклад - що банк не з самих надійних - то я б навіть не питав і не цікавився. Клієнти ж розуміють - яке до них ставлення. А довіра буде - поки ви бачите - що від вас не приховують недоліки деякі. Вони є в усіх банках. Потрібна бути довіра, особливо стосовно банків та грошей.

Я Вас понимаю, и не в коем случаю не говорю о том, что надо что-то прятать от клиентов! Будь у меня такое мнение, и меня бы тут не было! Но мое сообщение было вызвано большим кол-вом продуктов других банков хоть нам и есть куда стремиться, все-таки хотелось бы больше наших продуктов, а не обсуждений других продуктов Я Вас понимаю, и не в коем случаю не говорю о том, что надо что-то прятать от клиентов! Будь у меня такое мнение, и меня бы тут не было!Но мое сообщение было вызвано большим кол-вом продуктов других банковхоть нам и есть куда стремиться, все-таки хотелось бы больше наших продуктов, а не обсуждений других продуктов Concord bank: concord.ua Банк Конкорд

Представник банку Повідомлень: 376 З нами з: 05.10.15 Подякував: 13 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 348349350351> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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