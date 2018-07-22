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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 348349350351>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:56

  isen написав:Прислали смс что оновлюють икОН25...
Вот скажите что конкретно в это раз Вы оновили в икОН25?


Обновление обычно заключается в исправлении старых багов и добавлении новых. :)
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 12:32

  mustbe написав:Для СЭПов есть Алла.

В Алле угробищный регламент и котловые счета.
Здесь все чисто в обе стороны, за что я, даже, готов доплачивать.
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 12:38

  Банк Конкорд написав:ну Вы же сами советовали приобщаться к прогрессу, а на Android действительно больше возможостей, и сейчас очень большой выбор смартфонов разной ценовой политики

Так посадите своих операционистов на андроиде длинные назначения платежей набирать. Банк хвалят за СЭПы, какой анроид еще. Та даже у гугла есть в идентификаторе альтернативы, на случай глюков. В т.ч. пачка одноразовых паролей. Которые можно набирать с бумажки без всяких СМС и смартфонов.
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 12:41

  Vorlon написав:
  Банк Конкорд написав:Я предлагаю избегать фраз: "в Конкорде вам делать решительно нечего!"

Моя фраза - касалась конкретно вашей кредитной карты, которая неконкурентоспособна на сегодняшний день :?

В данном случае мне была полезна эта инфа и понятно было , что речь только о кредитной карте. В другом случае - мог бы и не разобраться - типа не понравилась бы кредитка и может не стал бы вникать в остальные детали. Я в Привате имею депо не большое - так только вчера до конца разобрался, что до срочно разрывать нельзя. А писали , якобы можно. Можно - если депо на 7% годовых. :mrgreen: А если 14% - то нельзя. Ну всегда много нюансов. Я с начала людей тут на форуме спрашиваю - куда направят ( а направили как раз к вам, в Конкорд) - тогда уже вникаю в "хиты". Хочу всех поблагодарить , кто помогает разобраться что к чему. Все банки не помониторишь. К сожалению пока я разбирался Приват уже оплатил инет Фрегат, автоматом у меня это стоит оплата. Думаю все же дебетовую карту есть смысл држать. И точно у вас из Приват-банка есть пополнение этой карты без комиссии и без процентов, то есть смогу пополнять через Приват 24 ? Я могу пополнять вашу карту 2 или 3 раза в месяц по мере необходимости из Привата ?
Можно пользоваться несколькими банками вполне. Это нормально.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Пон 23 лип, 2018 12:44, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 12:42

  clientage написав:СМС-ки пошли. С задержкой 3..4мин!

Пошли, но в качестве отправителя не гордое "Конкордбанк", а какойто Lohoservis
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 12:45

  wig написав:
  clientage написав:СМС-ки пошли. С задержкой 3..4мин!

Пошли, но в качестве отправителя не гордое "Конкордбанк", а какойто Lohoservis
Что прямо так и назвали? Лохосервис? Однако...
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 12:47

BBC
Ну, может плюс-минус, я без очков.
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 12:55

  Банк Конкорд написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Банк Конкорд написав:Добрый день всем!

Очень приятно, что данная ветка пользуется популярностью для разного вида общения и обсуждения. Но все-таки тема - это обслуживание в Конкорд банке, а не Примате, Симе, Тасе и т.д. У этих банок есть свои ветки и лучше восхвалять их продукты там!

Спасибо за понимание

Шановні форумчани забезпечили гілку в топах форуму.
На інші гілки банок їх і калачем не заманиш.
Ну і побачили що продукти СоСо для імяреків в чому цікаві а в чому ні.

Ось тому я і за будь-яке спілкування! Але коли інших продуктів занадто багато на гілці, то тема гілки втрачає сенс!


Не згоден ! Щоб було цікаво - та ваш банк став популярним - потрібно порівнювати з продуктами інших банок. А так виходить що ви бажаєте , щоб людина не розібралася що та до чого ? Зрозуміло, що основне обговорення ваших продуктів повинно бути на гілці. Але і порівнювати потрібно. Як що ви в чому не дотягуєте - то буде конкуренція. Це нормально.

Питання є - вам кредитувати клієнтів не цікаво, бачу - потрібні дебетові гроші клієнтів ? А що - в НБУ не дають грошей банкам ? Чи там вища "облікова ставка" ? Було б цікаво - як не спеціалісту у цій галузі.

Ще раз дякую всім - хто пояснював та порівнював продукти СоСо з іншими банками. Це корисно та цікаво. При підході до клієнта типу " Наш банк найкращій у світі і без коментів !" ви налякаєте користувачив. Це наповага до клієнтів - ніби вони зовсім дурненьки. Не буває найкращого банку в усьому світі! :mrgreen: Підкреслюю - мене до вас направили таки форумчани. ТОж поважають та вважають ваш банк цікавим. Але якщо б постійно брехали - та просто б замовчували, наприклад - що банк не з самих надійних - то я б навіть не питав і не цікавився. Клієнти ж розуміють - яке до них ставлення. А довіра буде - поки ви бачите - що від вас не приховують недоліки деякі. Вони є в усіх банках. Потрібна бути довіра, особливо стосовно банків та грошей.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 13:28

2 представитель

А надо учится держать удар, если уж надумали развернутся лицом к клиенту и получать обратную связь напрямую.

Иногда эта обратная связь будет вам не совсем приятна.
Более того - совсем даже неприятна.

Тут вам не там :) Это ж не уютная песочница, тем форум и силён.

Учитесь работать с возражениями, ищите соответствующую литературу и вперед :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:00

  kalinavalera1 написав: Не згоден ! Щоб було цікаво - та ваш банк став популярним - потрібно порівнювати з продуктами інших банок. А так виходить що ви бажаєте , щоб людина не розібралася що та до чого ? Зрозуміло, що основне обговорення ваших продуктів повинно бути на гілці. Але і порівнювати потрібно. Як що ви в чому не дотягуєте - то буде конкуренція. Це нормально.

Питання є - вам кредитувати клієнтів не цікаво, бачу - потрібні дебетові гроші клієнтів ? А що - в НБУ не дають грошей банкам ? Чи там вища "облікова ставка" ? Було б цікаво - як не спеціалісту у цій галузі.

Ще раз дякую всім - хто пояснював та порівнював продукти СоСо з іншими банками. Це корисно та цікаво. При підході до клієнта типу " Наш банк найкращій у світі і без коментів !" ви налякаєте користувачив. Це наповага до клієнтів - ніби вони зовсім дурненьки. Не буває найкращого банку в усьому світі! :mrgreen: Підкреслюю - мене до вас направили таки форумчани. ТОж поважають та вважають ваш банк цікавим. Але якщо б постійно брехали - та просто б замовчували, наприклад - що банк не з самих надійних - то я б навіть не питав і не цікавився. Клієнти ж розуміють - яке до них ставлення. А довіра буде - поки ви бачите - що від вас не приховують недоліки деякі. Вони є в усіх банках. Потрібна бути довіра, особливо стосовно банків та грошей.

Я Вас понимаю, и не в коем случаю не говорю о том, что надо что-то прятать от клиентов! Будь у меня такое мнение, и меня бы тут не было! :lol: Но мое сообщение было вызвано большим кол-вом продуктов других банков :( хоть нам и есть куда стремиться, все-таки хотелось бы больше наших продуктов, а не обсуждений других продуктов
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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