Додано: Пон 23 лип, 2018 12:55

Банк Конкорд написав: Квесторе_поверніться написав: Банк Конкорд написав: Добрый день всем!



Очень приятно, что данная ветка пользуется популярностью для разного вида общения и обсуждения. Но все-таки тема - это обслуживание в Конкорд банке, а не Примате, Симе, Тасе и т.д. У этих банок есть свои ветки и лучше восхвалять их продукты там!



Спасибо за понимание Добрый день всем!Очень приятно, что данная ветка пользуется популярностью для разного вида общения и обсуждения. Но все-таки тема - это обслуживание в Конкорд банке, а не Примате, Симе, Тасе и т.д. У этих банок есть свои ветки и лучше восхвалять их продукты там!Спасибо за понимание

Шановні форумчани забезпечили гілку в топах форуму.

На інші гілки банок їх і калачем не заманиш.

Ну і побачили що продукти СоСо для імяреків в чому цікаві а в чому ні. Шановні форумчани забезпечили гілку в топах форуму.На інші гілки банок їх і калачем не заманиш.Ну і побачили що продукти СоСо для імяреків в чому цікаві а в чому ні.

Ось тому я і за будь-яке спілкування! Але коли інших продуктів занадто багато на гілці, то тема гілки втрачає сенс! Ось тому я і за будь-яке спілкування! Але коли інших продуктів занадто багато на гілці, то тема гілки втрачає сенс!

Не згоден ! Щоб було цікаво - та ваш банк став популярним - потрібно порівнювати з продуктами інших банок. А так виходить що ви бажаєте , щоб людина не розібралася що та до чого ? Зрозуміло, що основне обговорення ваших продуктів повинно бути на гілці. Але і порівнювати потрібно. Як що ви в чому не дотягуєте - то буде конкуренція. Це нормально.Питання є - вам кредитувати клієнтів не цікаво, бачу - потрібні дебетові гроші клієнтів ? А що - в НБУ не дають грошей банкам ? Чи там вища "облікова ставка" ? Було б цікаво - як не спеціалісту у цій галузі.Ще раз дякую всім - хто пояснював та порівнював продукти СоСо з іншими банками. Це корисно та цікаво. При підході до клієнта типу " Наш банк найкращій у світі і без коментів !" ви налякаєте користувачив. Це наповага до клієнтів - ніби вони зовсім дурненьки. Не буває найкращого банку в усьому світі!Підкреслюю - мене до вас направили таки форумчани. ТОж поважають та вважають ваш банк цікавим. Але якщо б постійно брехали - та просто б замовчували, наприклад - що банк не з самих надійних - то я б навіть не питав і не цікавився. Клієнти ж розуміють - яке до них ставлення. А довіра буде - поки ви бачите - що від вас не приховують недоліки деякі. Вони є в усіх банках. Потрібна бути довіра, особливо стосовно банків та грошей.