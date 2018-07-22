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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 348349350351

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:03

  curiousobro написав:А надо учится держать удар, если уж надумали развернутся лицом к клиенту и получать обратную связь напрямую.

Иногда эта обратная связь будет вам не совсем приятна.
Более того - совсем даже неприятна.

Тут вам не там :) Это ж не уютная песочница, тем форум и силён.

Учитесь работать с возражениями, ищите соответствующую литературу и вперед :)

Тут дело не в возражениях.... но ладно, эту битву мне явно не выиграть :) закрываю тему
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:07

  kalinavalera1 написав:
  Vorlon написав:
  Банк Конкорд написав:Я предлагаю избегать фраз: "в Конкорде вам делать решительно нечего!"

Моя фраза - касалась конкретно вашей кредитной карты, которая неконкурентоспособна на сегодняшний день :?

В данном случае мне была полезна эта инфа и понятно было , что речь только о кредитной карте. В другом случае - мог бы и не разобраться - типа не понравилась бы кредитка и может не стал бы вникать в остальные детали. Я в Привате имею депо не большое - так только вчера до конца разобрался, что до срочно разрывать нельзя. А писали , якобы можно. Можно - если депо на 7% годовых. :mrgreen: А если 14% - то нельзя. Ну всегда много нюансов. Я с начала людей тут на форуме спрашиваю - куда направят ( а направили как раз к вам, в Конкорд) - тогда уже вникаю в "хиты". Хочу всех поблагодарить , кто помогает разобраться что к чему. Все банки не помониторишь. К сожалению пока я разбирался Приват уже оплатил инет Фрегат, автоматом у меня это стоит оплата. Думаю все же дебетовую карту есть смысл држать. И точно у вас из Приват-банка есть пополнение этой карты без комиссии и без процентов, то есть смогу пополнять через Приват 24 ? Я могу пополнять вашу карту 2 или 3 раза в месяц по мере необходимости из Привата ?
Можно пользоваться несколькими банками вполне. Это нормально.

У нас есть специальная дорожка из Привата к нам, Вы сколько хотите столько и сможете раз переводить деньги.
Concord bank: concord.ua
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:12

Re: Конкорд

  Банк Конкорд написав:Тут дело не в возражениях.... но ладно, эту битву мне явно не выиграть закрываю тему

Я вас понимаю... в некотором роде :)
Согласен, шо чуток нас занесло в обсуждении, но не со зла ж. Это ж часто бывает именно при обсуждении неаиболее ярких фичей того или иного продукта.
Я бы на вашем месте даже слегка поддержал то обсуждение в аспекте сравнения фичей КоКо и тех банок и попробовал увести фокус на фичи от КоКо :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:17

  clientage написав:
  Банк Конкорд написав:Тут дело не в возражениях.... но ладно, эту битву мне явно не выиграть закрываю тему

Я вас понимаю... в некотором роде :)
Согласен, шо чуток нас занесло в обсуждении, но не со зла ж. Это ж часто бывает именно при обсуждении неаиболее ярких фичей того или иного продукта.
Я бы на вашем месте даже слегка поддержал то обсуждение в аспекте сравнения фичей КоКо и тех банок и попробовал увести фокус на фичи от КоКо :wink:

Спасибо за совет, будем стараться, и учиться как curiousobro посоветовал :) с литературой
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:17

  clientage написав:
  Банк Конкорд написав:Тут дело не в возражениях.... но ладно, эту битву мне явно не выиграть закрываю тему

Я вас понимаю... в некотором роде :)
Согласен, шо чуток нас занесло в обсуждении, но не со зла ж. Это ж часто бывает именно при обсуждении неаиболее ярких фичей того или иного продукта.
Я бы на вашем месте даже слегка поддержал то обсуждение в аспекте сравнения фичей КоКо и тех банок и попробовал увести фокус на фичи от КоКо :wink:

Именно это и есть тонкая работа с возражениями :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:34

Re: Конкорд

Упс, примігли всі смс з динамічними паролями до переказу, який я хотів зробити зранку ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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