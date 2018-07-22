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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лип, 2018 14:03
curiousobro написав:
А надо учится держать удар, если уж надумали развернутся лицом к клиенту и получать обратную связь напрямую.
Иногда эта обратная связь будет вам не совсем приятна.
Более того - совсем даже неприятна.
Тут вам не там
Это ж не уютная песочница, тем форум и силён.
Учитесь работать с возражениями, ищите соответствующую литературу и вперед
Тут дело не в возражениях.... но ладно, эту битву мне явно не выиграть
закрываю тему
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Додано: Пон 23 лип, 2018 14:07
kalinavalera1 написав: Vorlon написав: Банк Конкорд написав:
Я предла
гаю избегать фраз: "в Конкорде вам делать решительно нечего!"
Моя фраза - касалась конкретно вашей кредитной карты, которая неконкурентоспособна на сегодняшний день
В данном случае мне была полезна эта инфа и понятно было , что речь только о кредитной карте. В другом случае - мог бы и не разобраться - типа не понравилась бы кредитка и может не стал бы вникать в остальные детали. Я в Привате имею депо не большое - так только вчера до конца разобрался, что до срочно разрывать нельзя. А писали , якобы можно. Можно - если депо на 7% годовых.
А если 14% - то нельзя. Ну всегда много нюансов. Я с начала людей тут на форуме спрашиваю - куда направят ( а направили как раз к вам, в Конкорд) - тогда уже вникаю в "хиты". Хочу всех поблагодарить , кто помогает разобраться что к чему. Все банки не помониторишь. К сожалению пока я разбирался Приват уже оплатил инет Фрегат, автоматом у меня это стоит оплата. Думаю все же дебетовую карту есть смысл држать. И точно у вас из Приват-банка есть пополнение этой карты без комиссии и без процентов, то есть смогу пополнять через Приват 24 ? Я могу пополнять вашу карту 2 или 3 раза в месяц по мере необходимости из Привата ?
Можно пользоваться несколькими банками вполне. Это нормально.
У нас есть специальная дорожка из Привата к нам, Вы сколько хотите столько и сможете раз переводить деньги.
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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Додано: Пон 23 лип, 2018 14:12
Банк Конкорд написав:
Тут дело не в возражениях.... но ладно, эту битву мне явно не выиграть закрываю тему
Я вас понимаю... в некотором роде
Согласен, шо чуток нас занесло в обсуждении, но не со зла ж. Это ж часто бывает именно при обсуждении неаиболее ярких фичей того или иного продукта.
Я бы на вашем месте даже слегка поддержал то обсуждение в аспекте сравнения фичей КоКо и тех банок и попробовал увести фокус на фичи от КоКо
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 23 лип, 2018 14:17
clientage написав: Банк Конкорд написав:
Тут дело не в возражениях.... но ладно, эту битву мне явно не выиграть закрываю тему
Я вас понимаю... в некотором роде
Согласен, шо чуток нас занесло в обсуждении, но не со зла ж. Это ж часто бывает именно при обсуждении неаиболее ярких фичей того или иного продукта.
Я бы на вашем месте даже слегка поддержал то обсуждение в аспекте сравнения фичей КоКо и тех банок и попробовал увести фокус на фичи от КоКо
Спасибо за совет, будем стараться, и учиться как curiousobro
посоветовал
с литературой
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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- Представник банку
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- Подякував: 13 раз.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 14:17
clientage написав: Банк Конкорд написав:
Тут дело не в возражениях.... но ладно, эту битву мне явно не выиграть закрываю тему
Я вас понимаю... в некотором роде
Согласен, шо чуток нас занесло в обсуждении, но не со зла ж. Это ж часто бывает именно при обсуждении неаиболее ярких фичей того или иного продукта.
Я бы на вашем месте даже слегка поддержал то обсуждение в аспекте сравнения фичей КоКо и тех банок и попробовал увести фокус на фичи от КоКо
Именно это и есть тонкая работа с возражениями
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curiousobro
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Додано: Пон 23 лип, 2018 14:34
Упс, примігли всі смс з динамічними паролями до переказу, який я хотів зробити зранку
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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