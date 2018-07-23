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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лип, 2018 14:03
curiousobro написав:
А надо учится держать удар, если уж надумали развернутся лицом к клиенту и получать обратную связь напрямую.
Иногда эта обратная связь будет вам не совсем приятна.
Более того - совсем даже неприятна.
Тут вам не там
Это ж не уютная песочница, тем форум и силён.
Учитесь работать с возражениями, ищите соответствующую литературу и вперед
Тут дело не в возражениях.... но ладно, эту битву мне явно не выиграть
закрываю тему
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Додано: Пон 23 лип, 2018 14:07
kalinavalera1 написав: Vorlon написав: Банк Конкорд написав:
Я предла
гаю избегать фраз: "в Конкорде вам делать решительно нечего!"
Моя фраза - касалась конкретно вашей кредитной карты, которая неконкурентоспособна на сегодняшний день
В данном случае мне была полезна эта инфа и понятно было , что речь только о кредитной карте. В другом случае - мог бы и не разобраться - типа не понравилась бы кредитка и может не стал бы вникать в остальные детали. Я в Привате имею депо не большое - так только вчера до конца разобрался, что до срочно разрывать нельзя. А писали , якобы можно. Можно - если депо на 7% годовых.
А если 14% - то нельзя. Ну всегда много нюансов. Я с начала людей тут на форуме спрашиваю - куда направят ( а направили как раз к вам, в Конкорд) - тогда уже вникаю в "хиты". Хочу всех поблагодарить , кто помогает разобраться что к чему. Все банки не помониторишь. К сожалению пока я разбирался Приват уже оплатил инет Фрегат, автоматом у меня это стоит оплата. Думаю все же дебетовую карту есть смысл држать. И точно у вас из Приват-банка есть пополнение этой карты без комиссии и без процентов, то есть смогу пополнять через Приват 24 ? Я могу пополнять вашу карту 2 или 3 раза в месяц по мере необходимости из Привата ?
Можно пользоваться несколькими банками вполне. Это нормально.
У нас есть специальная дорожка из Привата к нам, Вы сколько хотите столько и сможете раз переводить деньги.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 14:12
Банк Конкорд написав:
Тут дело не в возражениях.... но ладно, эту битву мне явно не выиграть закрываю тему
Я вас понимаю... в некотором роде
Согласен, шо чуток нас занесло в обсуждении, но не со зла ж. Это ж часто бывает именно при обсуждении неаиболее ярких фичей того или иного продукта.
Я бы на вашем месте даже слегка поддержал то обсуждение в аспекте сравнения фичей КоКо и тех банок и попробовал увести фокус на фичи от КоКо
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 23 лип, 2018 14:17
clientage написав: Банк Конкорд написав:
Тут дело не в возражениях.... но ладно, эту битву мне явно не выиграть закрываю тему
Я вас понимаю... в некотором роде
Согласен, шо чуток нас занесло в обсуждении, но не со зла ж. Это ж часто бывает именно при обсуждении неаиболее ярких фичей того или иного продукта.
Я бы на вашем месте даже слегка поддержал то обсуждение в аспекте сравнения фичей КоКо и тех банок и попробовал увести фокус на фичи от КоКо
Спасибо за совет, будем стараться, и учиться как curiousobro
посоветовал
с литературой
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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Додано: Пон 23 лип, 2018 14:17
clientage написав: Банк Конкорд написав:
Тут дело не в возражениях.... но ладно, эту битву мне явно не выиграть закрываю тему
Я вас понимаю... в некотором роде
Согласен, шо чуток нас занесло в обсуждении, но не со зла ж. Это ж часто бывает именно при обсуждении неаиболее ярких фичей того или иного продукта.
Я бы на вашем месте даже слегка поддержал то обсуждение в аспекте сравнения фичей КоКо и тех банок и попробовал увести фокус на фичи от КоКо
Именно это и есть тонкая работа с возражениями
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curiousobro
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Додано: Пон 23 лип, 2018 14:34
Упс, примігли всі смс з динамічними паролями до переказу, який я хотів зробити зранку
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 23 лип, 2018 15:44
Поступит ли смс о приходе денег с зеленой тропинки - можно только гадать.
Неделю назад - не было.
Пару дней назад - было.
Сегодня - опять нет.
Похоже, что соседки нашли какой-то более дешевый смс-канал.
Который, если работает - то хорошо.
А если нет - извините, "мы всеми силами работаем над этой проблемой".
Нищебродство, однако...
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mustbe
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Додано: Пон 23 лип, 2018 15:45
Так прикрутили бы вайбер как первый по приоритету канал доставки, как это сделано в альфе. А если клиент оффлайн - то отправляют смс.
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artemiustas
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Додано: Пон 23 лип, 2018 15:54
wig написав: mustbe написав:
Для СЭПов есть Алла.
В Алле угробищный регламент и котловые счета.
Здесь все чисто в обе стороны, за что я, даже, готов доплачивать.
Алла умеет слать смски.
Соседки - могут прислать, а могут и не прислать.
Вот когда они научатся их слать - тогда и можно будет их рассматривать более-менее серьёзно.
А пока - пусть свой смс-канал прочищают. Ёршиком...
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mustbe
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Додано: Пон 23 лип, 2018 16:18
artemiustas написав:
Так прикрутили бы вайбер как первый по приоритету канал доставки, как это сделано в альфе. А если клиент оффлайн - то отправляют смс.
У нас так и работает
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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- Представник банку
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