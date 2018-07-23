kalinavalera1 написав:

Vorlon написав: Банк Конкорд написав: Я предл а гаю избегать фраз: "в Конкорде вам делать решительно нечего!" Я предлгаю избегать фраз: "в Конкорде вам делать решительно нечего!"

Моя фраза - касалась конкретно вашей кредитной карты, которая неконкурентоспособна на сегодняшний день Моя фраза - касалась конкретно вашей кредитной карты, которая неконкурентоспособна на сегодняшний день

В данном случае мне была полезна эта инфа и понятно было , что речь только о кредитной карте. В другом случае - мог бы и не разобраться - типа не понравилась бы кредитка и может не стал бы вникать в остальные детали. Я в Привате имею депо не большое - так только вчера до конца разобрался, что до срочно разрывать нельзя. А писали , якобы можно. Можно - если депо на 7% годовых.А если 14% - то нельзя. Ну всегда много нюансов. Я с начала людей тут на форуме спрашиваю - куда направят ( а направили как раз к вам, в Конкорд) - тогда уже вникаю в "хиты". Хочу всех поблагодарить , кто помогает разобраться что к чему. Все банки не помониторишь. К сожалению пока я разбирался Приват уже оплатил инет Фрегат, автоматом у меня это стоит оплата. Думаю все же дебетовую карту есть смысл држать. И точно у вас из Приват-банка есть пополнение этой карты без комиссии и без процентов, то есть смогу пополнять через Приват 24 ? Я могу пополнять вашу карту 2 или 3 раза в месяц по мере необходимости из Привата ?Можно пользоваться несколькими банками вполне. Это нормально.