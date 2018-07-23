Додано: Пон 23 лип, 2018 17:33

Банк Конкорд написав: Я Вас понимаю, и не в коем случаю не говорю о том, что надо что-то прятать от клиентов! Будь у меня такое мнение, и меня бы тут не было! Но мое сообщение было вызвано большим кол-вом продуктов других банков хоть нам и есть куда стремиться, все-таки хотелось бы больше наших продуктов, а не обсуждений других продуктов Я Вас понимаю, и не в коем случаю не говорю о том, что надо что-то прятать от клиентов! Будь у меня такое мнение, и меня бы тут не было! Но мое сообщение было вызвано большим кол-вом продуктов других банков хоть нам и есть куда стремиться, все-таки хотелось бы больше наших продуктов, а не обсуждений других продуктов

Это не "обсуждение продуктов других банков" , а сравнение продуктов вашего банка и остальных разных банков для понимания ваших преимуществ. Если они есть.Обычно на форуме пишут в основном негативные посты клиенты. Не потому что клиенты такие заразы- или как некоторые клерки банковские клиентов называют - свинорылы ( или нищеброды) , а потому, что когда банк нормально работает - то это само собой - все норм, что тут писать - народ и не пишет. А вот если что-то не так пойдет, тогда люди пишут активно и возмущаются, требуют - это же форум. И такое у всех бывает, важно что б вопросы решались. И проблем ,поменьше конечно было.