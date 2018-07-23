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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лип, 2018 16:35
Мы действительно работаем над данной неприятностью
Concord bank: concord.ua
Додано: Пон 23 лип, 2018 16:40
Скорее всего, решение поставляет какая-та третья фирма, выбранная по критерию дешевизны. А ведь можно сделать еще дешевле. СМС на вход - отключаемым, подтверждение крупных транзакций - одноразовыми паролями. Информационные сообщения - на email.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 17:04
Re: Конкорд
Одноразовые пароли - это было бы идеально. Видел такое только у УСБ. В StarAccess у них поддерживается google authenticator - очень удобно и быстро.
Додано: Пон 23 лип, 2018 17:11
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Пон 23 лип, 2018 17:33
Re: Конкорд
Это не "обсуждение продуктов других банков" , а сравнение продуктов вашего банка и остальных разных банков для понимания ваших преимуществ. Если они есть.
Обычно на форуме пишут в основном негативные посты клиенты. Не потому что клиенты такие заразы- или как некоторые клерки банковские клиентов называют - свинорылы ( или нищеброды) , а потому, что когда банк нормально работает - то это само собой - все норм, что тут писать - народ и не пишет. А вот если что-то не так пойдет, тогда люди пишут активно и возмущаются, требуют - это же форум. И такое у всех бывает, важно что б вопросы решались. И проблем ,поменьше конечно было.
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