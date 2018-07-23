|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лип, 2018 16:35
Мы действительно работаем над данной неприятностью
Concord bank: concord.ua
Додано: Пон 23 лип, 2018 16:40
Скорее всего, решение поставляет какая-та третья фирма, выбранная по критерию дешевизны. А ведь можно сделать еще дешевле. СМС на вход - отключаемым, подтверждение крупных транзакций - одноразовыми паролями. Информационные сообщения - на email.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Пон 23 лип, 2018 17:04
Re: Конкорд
Одноразовые пароли - это было бы идеально. Видел такое только у УСБ. В StarAccess у них поддерживается google authenticator - очень удобно и быстро.
Додано: Пон 23 лип, 2018 17:11
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Пон 23 лип, 2018 17:33
Re: Конкорд
Это не "обсуждение продуктов других банков" , а сравнение продуктов вашего банка и остальных разных банков для понимания ваших преимуществ. Если они есть.
Обычно на форуме пишут в основном негативные посты клиенты. Не потому что клиенты такие заразы- или как некоторые клерки банковские клиентов называют - свинорылы ( или нищеброды) , а потому, что когда банк нормально работает - то это само собой - все норм, что тут писать - народ и не пишет. А вот если что-то не так пойдет, тогда люди пишут активно и возмущаются, требуют - это же форум. И такое у всех бывает, важно что б вопросы решались. И проблем ,поменьше конечно было.
Додано: Пон 23 лип, 2018 19:45
Re: Конкорд
Это описание является одним из лиц банка, пусть опечатки/ошибки здесь менее кретичны/серьезны по сравнению с маркетинговам сайтом, но всё же многим пользователям Gplay попадают на глаза.
"Встречают по одежке, провожают по уму."
Тем более из-за написания страны с маленькой буквы некоторые личности могут найти способы, чтобы пошатнуть стабильность банка. Если я и думаю о сотрудничестве, то мне это не выгодно.
На текущий момент представительства банка в регионе моего проживания нет. Дистанционно клиентом не станешь. Это более весомо складывает и вы сможете исправить пока я доберусь до цивилизации
А пока вопросы.
Мне интересна "Доходная" с payPass. Если уже и платить деньгу, то брать именную. Вряд ли депозит откроют не клиентам банка.
В городе, где я буду, я смогу посетить отделение только один день. Как мне за один день стать вашим клиентом и уйти с желаемой картой? И когда оплачивается выпуск этой карты.
Додано: Пон 23 лип, 2018 19:48
С пэйпас только закажут. Деньги сможете внести сразу, но сам пластик - только через неделю. При таких раскладах лучше простая мгновенная.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Пон 23 лип, 2018 19:50
MASolomko
Доходную можно открыть бесплатно, если вы кладете депозит. Но за именной в любом случае приезжать прийдется. На отделении вам могут открыть сразу только мгновенную, без ФИО.
Додано: Пон 23 лип, 2018 19:54
Re: Конкорд
А заранее подать заявку на изготовление, даже оплатить стоимость этого пластика и прийти в желаемый день, стать клиентом и забрать свой именной пластик нельзя?
Мгновенная без чипа и payPass?
|