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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 350351352353>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:25

А у нас - не работает, смски не приходят
mustbe
 
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Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:35

  mustbe написав:А у нас - не работает, смски не приходят

Мы действительно работаем над данной неприятностью
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:40

  mustbe написав:А у нас - не работает

Скорее всего, решение поставляет какая-та третья фирма, выбранная по критерию дешевизны. А ведь можно сделать еще дешевле. СМС на вход - отключаемым, подтверждение крупных транзакций - одноразовыми паролями. Информационные сообщения - на email.
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 17:04

Re: Конкорд

Одноразовые пароли - это было бы идеально. Видел такое только у УСБ. В StarAccess у них поддерживается google authenticator - очень удобно и быстро.
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 17:11

  artemiustas написав:google authenticator

Где тоже есть лист одноразовых паролей на случай войны.
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 17:33

Re: Конкорд

  Банк Конкорд написав:Я Вас понимаю, и не в коем случаю не говорю о том, что надо что-то прятать от клиентов! Будь у меня такое мнение, и меня бы тут не было! Но мое сообщение было вызвано большим кол-вом продуктов других банков хоть нам и есть куда стремиться, все-таки хотелось бы больше наших продуктов, а не обсуждений других продуктов


Это не "обсуждение продуктов других банков" , а сравнение продуктов вашего банка и остальных разных банков для понимания ваших преимуществ. Если они есть.

Обычно на форуме пишут в основном негативные посты клиенты. Не потому что клиенты такие заразы- или как некоторые клерки банковские клиентов называют - свинорылы ( или нищеброды) , а потому, что когда банк нормально работает - то это само собой - все норм, что тут писать - народ и не пишет. А вот если что-то не так пойдет, тогда люди пишут активно и возмущаются, требуют - это же форум. И такое у всех бывает, важно что б вопросы решались. И проблем ,поменьше конечно было. :D
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 19:45

Re: Конкорд

  Банк Конкорд написав:Но неужели в сотрудничестве с банком Вам важны опечатки в описании приложения, или продукты и само обслуживание?
Это описание является одним из лиц банка, пусть опечатки/ошибки здесь менее кретичны/серьезны по сравнению с маркетинговам сайтом, но всё же многим пользователям Gplay попадают на глаза.

"Встречают по одежке, провожают по уму."
Тем более из-за написания страны с маленькой буквы некоторые личности могут найти способы, чтобы пошатнуть стабильность банка. Если я и думаю о сотрудничестве, то мне это не выгодно.

На текущий момент представительства банка в регионе моего проживания нет. Дистанционно клиентом не станешь. Это более весомо складывает и вы сможете исправить пока я доберусь до цивилизации ;)

А пока вопросы.
Мне интересна "Доходная" с payPass. Если уже и платить деньгу, то брать именную. Вряд ли депозит откроют не клиентам банка.

В городе, где я буду, я смогу посетить отделение только один день. Как мне за один день стать вашим клиентом и уйти с желаемой картой? И когда оплачивается выпуск этой карты.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 19:48

С пэйпас только закажут. Деньги сможете внести сразу, но сам пластик - только через неделю. При таких раскладах лучше простая мгновенная.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 19:50

MASolomko

Доходную можно открыть бесплатно, если вы кладете депозит. Но за именной в любом случае приезжать прийдется. На отделении вам могут открыть сразу только мгновенную, без ФИО.
jurasja
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 19:54

Re: Конкорд

А заранее подать заявку на изготовление, даже оплатить стоимость этого пластика и прийти в желаемый день, стать клиентом и забрать свой именной пластик нельзя?

Мгновенная без чипа и payPass?
MASolomko
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  #<1 ... 350351352353>
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