Додано: Пон 23 лип, 2018 19:45

Банк Конкорд написав: Но неужели в сотрудничестве с банком Вам важны опечатки в описании приложения, или продукты и само обслуживание? Но неужели в сотрудничестве с банком Вам важны опечатки в описании приложения, или продукты и само обслуживание?

Это описание является одним из лиц банка, пусть опечатки/ошибки здесь менее кретичны/серьезны по сравнению с маркетинговам сайтом, но всё же многим пользователям Gplay попадают на глаза."Встречают по одежке, провожают по уму."Тем более из-за написания страны с маленькой буквы некоторые личности могут найти способы, чтобы пошатнуть стабильность банка. Если я и думаю о сотрудничестве, то мне это не выгодно.На текущий момент представительства банка в регионе моего проживания нет. Дистанционно клиентом не станешь. Это более весомо складывает и вы сможете исправить пока я доберусь до цивилизацииА пока вопросы.Мне интересна "Доходная" с payPass. Если уже и платить деньгу, то брать именную. Вряд ли депозит откроют не клиентам банка.В городе, где я буду, я смогу посетить отделение только один день. Как мне за один день стать вашим клиентом и уйти с желаемой картой? И когда оплачивается выпуск этой карты.