А оставить начу 50грн и попросить через недельку Новой Почтой отправить не проканает?
Щас отд-е НП на каждом углу
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лип, 2018 19:56
А оставить начу 50грн и попросить через недельку Новой Почтой отправить не проканает?
Щас отд-е НП на каждом углу
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 23 лип, 2018 19:56
Дохідна і без депо на халяву.
Але в наших краях неіменних дохідних не було в відділенні.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Додано: Пон 23 лип, 2018 20:07
В лучшем случае, она продиктует номер карты. Но, выдача под роспись и по паспорту.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
|