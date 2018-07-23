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банках (гарне і погане) / Конкорд Конкорд + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 350351352353 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Конкорд 3.4 5 26 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 23% 6 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 4% 1 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 4 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 7 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 31% 8 Всього голосів : 26 Додано: Пон 23 лип, 2018 19:56 wig написав: С пэйпас только закажут. Деньги сможете внести сразу, но сам пластик - только через неделю. При таких раскладах лучше простая мгновенная. С пэйпас только закажут. Деньги сможете внести сразу, но сам пластик - только через неделю. При таких раскладах лучше простая мгновенная.

А оставить начу 50грн и попросить через недельку Новой Почтой отправить не проканает?

Щас отд-е НП на каждом углу А оставить начу 50грн и попросить через недельку Новой Почтой отправить не проканает?Щас отд-е НП на каждом углу ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 24959 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2001 раз. Подякували: 2812 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лип, 2018 19:56 jurasja написав: MASolomko



Доходную можно открыть бесплатно, если вы кладете депозит. Но за именной в любом случае приезжать прийдется. На отделении вам могут открыть сразу только мгновенную, без ФИО. Доходную можно открыть бесплатно, если вы кладете депозит. Но за именной в любом случае приезжать прийдется. На отделении вам могут открыть сразу только мгновенную, без ФИО.

Дохідна і без депо на халяву.

Але в наших краях неіменних дохідних не було в відділенні. Дохідна і без депо на халяву.Але в наших краях неіменних дохідних не було в відділенні. Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6

Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist Квесторе_поверніться Повідомлень: 25188 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1287 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лип, 2018 20:07 clientage написав: А оставить начу 50грн и попросить через недельку Новой Почтой отправить не проканает? А оставить начу 50грн и попросить через недельку Новой Почтой отправить не проканает?

В лучшем случае, она продиктует номер карты. Но, выдача под роспись и по паспорту. В лучшем случае, она продиктует номер карты. Но, выдача под роспись и по паспорту. Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM

Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ. wig

Повідомлень: 3212 З нами з: 06.01.12 Подякував: 52 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лип, 2018 20:47 Ахтунг, отвалилось 3д. Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM

Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ. wig

Повідомлень: 3212 З нами з: 06.01.12 Подякував: 52 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лип, 2018 20:49 wig написав: clientage написав: А оставить начу 50грн и попросить через недельку Новой Почтой отправить не проканает? А оставить начу 50грн и попросить через недельку Новой Почтой отправить не проканает?

В лучшем случае, она продиктует номер карты. Но, выдача под роспись и по паспорту. В лучшем случае, она продиктует номер карты. Но, выдача под роспись и по паспорту.

Фидот делал рассылку через НП, причем обратно получал заяву на присоединение к оферте

Альфа и щас рассылает перевыпуск УкрПочтой с активацией через телепон/МАБ

Приват делает рассылку карт УкрПочтой

... ээт не реХлама, это проверенные решения, особенно для банка, по сути дела, БЕЗ отделений



ПС. Я пару раз, и друзья мои пробовали заказать удалённо карту у КоКо. На сайте ж есть спешиальная сраничка с анкетными данными, копиями паспорта... Вообщем все это вводится, отсылается и... типа через 2дн по вайберу начинается выпытывание от клиента: а деж это все. И выясняется, шо по-любому нуна переться в отделение, причем и анкету руцями заполнять. Мож щас и исправили. Я уже капал на мосх по этому поводу Фидот делал рассылку через НП, причем обратно получал заяву на присоединение к офертеАльфа и щас рассылает перевыпуск УкрПочтой с активацией через телепон/МАБПриват делает рассылку карт УкрПочтой... ээт не реХлама, это проверенные решения, особенно для банка, по сути дела, БЕЗ отделенийПС. Я пару раз, и друзья мои пробовали заказать удалённо карту у КоКо. На сайте ж есть спешиальная сраничка с анкетными данными, копиями паспорта... Вообщем все это вводится, отсылается и... типа через 2дн по вайберу начинается выпытывание от клиента: а деж это все. И выясняется, шо по-любому нуна переться в отделение, причем и анкету руцями заполнять. Мож щас и исправили. Я уже капал на мосх по этому поводу ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 24959 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2001 раз. Подякували: 2812 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лип, 2018 21:58

и депо был под Фонд

Бесплатную именную доходную не предлагали (

мало того, валюту с трудом забрал из кассы, несмотря на то, что заказывал её по окончанию депо Обслуживаюсь в центральном отделениии депо был под ФондБесплатную именную доходную не предлагали (мало того, валюту с трудом забрал из кассы, несмотря на то, что заказывал её по окончанию депо Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк

Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M emeta

Повідомлень: 1681 З нами з: 19.03.09 Подякував: 61 раз. Подякували: 143 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лип, 2018 01:14 MASolomko написав: А заранее подать заявку на изготовление, даже оплатить стоимость этого пластика и прийти в желаемый день, стать клиентом и забрать свой именной пластик нельзя?



Мгновенная без чипа и payPass? А заранее подать заявку на изготовление, даже оплатить стоимость этого пластика и прийти в желаемый день, стать клиентом и забрать свой именной пластик нельзя?Мгновенная без чипа и payPass?

..не получится так - берите мгновенку и заказывайте именную , заберете в следующий раз .

По имеющейся инфе - банк задумался над распространением карт дистанционно...пока думают как реализовать , я им рекомендовал опыт Фидобанка и Альфы....насколько серьезно задумались реализовать не знаю.

Процедура открытия карт счета начинается с подписания договора в отделении и потом идет заявка на открытие пластика , для того чтобы реализовать открытие счета дистанционно нужна он-лайн процедура а ее у банка нет - печалька....причем двойная печальтка в том что и уже клиента банка ничего дистанционно открыть не может...

Представителю банка предложение на разработчиков - реализовать открытие счетов в интернет-банкинге и допилить возможность открытия через сайт (для новых клиентов) ..не получится так - берите мгновенку и заказывайте именную , заберете в следующий раз .По имеющейся инфе - банк задумался над распространением карт дистанционно...пока думают как реализовать , я им рекомендовал опыт Фидобанка и Альфы....насколько серьезно задумались реализовать не знаю.Процедура открытия карт счета начинается с подписания договора в отделении и потом идет заявка на открытие пластика , для того чтобы реализовать открытие счета дистанционно нужна он-лайн процедура а ее у банка нет - печалька....причем двойная печальтка в том что и уже клиента банка ничего дистанционно открыть не может...- реализовать открытие счетов в интернет-банкинге и допилить возможность открытия через сайт (для новых клиентов) Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45 -VICTOR-

Повідомлень: 6833 З нами з: 15.08.12 Подякував: 368 раз. Подякували: 1233 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 350351352353 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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