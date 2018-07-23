А оставить начу 50грн и попросить через недельку Новой Почтой отправить не проканает?
Щас отд-е НП на каждом углу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лип, 2018 19:56
А оставить начу 50грн и попросить через недельку Новой Почтой отправить не проканает?
Щас отд-е НП на каждом углу
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 23 лип, 2018 19:56
Дохідна і без депо на халяву.
Але в наших краях неіменних дохідних не було в відділенні.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 20:07
В лучшем случае, она продиктует номер карты. Но, выдача под роспись и по паспорту.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 20:47
Ахтунг, отвалилось 3д.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Пон 23 лип, 2018 20:49
Фидот делал рассылку через НП, причем обратно получал заяву на присоединение к оферте
Альфа и щас рассылает перевыпуск УкрПочтой с активацией через телепон/МАБ
Приват делает рассылку карт УкрПочтой
... ээт не реХлама, это проверенные решения, особенно для банка, по сути дела, БЕЗ отделений
ПС. Я пару раз, и друзья мои пробовали заказать удалённо карту у КоКо. На сайте ж есть спешиальная сраничка с анкетными данными, копиями паспорта... Вообщем все это вводится, отсылается и... типа через 2дн по вайберу начинается выпытывание от клиента: а деж это все. И выясняется, шо по-любому нуна переться в отделение, причем и анкету руцями заполнять. Мож щас и исправили. Я уже капал на мосх по этому поводу
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 23 лип, 2018 21:58
Обслуживаюсь в центральном отделении
и депо был под Фонд
Бесплатную именную доходную не предлагали (
мало того, валюту с трудом забрал из кассы, несмотря на то, что заказывал её по окончанию депо
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: Вів 24 лип, 2018 01:14
..не получится так - берите мгновенку и заказывайте именную , заберете в следующий раз .
По имеющейся инфе - банк задумался над распространением карт дистанционно...пока думают как реализовать , я им рекомендовал опыт Фидобанка и Альфы....насколько серьезно задумались реализовать не знаю.
Процедура открытия карт счета начинается с подписания договора в отделении и потом идет заявка на открытие пластика , для того чтобы реализовать открытие счета дистанционно нужна он-лайн процедура а ее у банка нет - печалька....причем двойная печальтка в том что и уже клиента банка ничего дистанционно открыть не может...
Представителю банка предложение на разработчиков - реализовать открытие счетов в интернет-банкинге и допилить возможность открытия через сайт (для новых клиентов)
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Додано: Вів 24 лип, 2018 08:58
господа, 3д приходит или нет щас?
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Додано: Вів 24 лип, 2018 09:20
... делайте хоть что-нибудь!
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