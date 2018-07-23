Додано: Пон 23 лип, 2018 20:49

wig написав: clientage написав: А оставить начу 50грн и попросить через недельку Новой Почтой отправить не проканает? А оставить начу 50грн и попросить через недельку Новой Почтой отправить не проканает?

В лучшем случае, она продиктует номер карты. Но, выдача под роспись и по паспорту. В лучшем случае, она продиктует номер карты. Но, выдача под роспись и по паспорту.

Фидот делал рассылку через НП, причем обратно получал заяву на присоединение к офертеАльфа и щас рассылает перевыпуск УкрПочтой с активацией через телепон/МАБПриват делает рассылку карт УкрПочтой... ээт не реХлама, это проверенные решения, особенно для банка, по сути дела, БЕЗ отделенийПС. Я пару раз, и друзья мои пробовали заказать удалённо карту у КоКо. На сайте ж есть спешиальная сраничка с анкетными данными, копиями паспорта... Вообщем все это вводится, отсылается и... типа через 2дн по вайберу начинается выпытывание от клиента: а деж это все. И выясняется, шо по-любому нуна переться в отделение, причем и анкету руцями заполнять. Мож щас и исправили. Я уже капал на мосх по этому поводу