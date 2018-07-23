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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 09:45
MASolomko написав:
А пока вопросы.
Мне интересна "Доходная" с payPass. Если уже и платить деньгу, то брать именную. Вряд ли депозит откроют не клиентам банка.
Депозит открывается через карточный счет - это да. Чтобы за один день - это действительно надо брать Доходную инстант (без чипа и paypass). Мы работаем над возможностью удаленного заказа карт.
Депозит конечно выгоднее открывать после получения карты через icON25, таким образом если Вы выберете Накопительный или Классический+, то сможете увеличить ставку на 0.25% в гривне и 0.15% в валюте
Могу еще ответить на интересующие Вас вопросы?
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Додано: Вів 24 лип, 2018 09:48
Банк Конкорд написав:
Могу еще ответить на интересующие Вас вопросы?
Угу. Намекните када ставки по депо повысите. Потому как я не знаю, шо делать: к вам с грн. под 18.5% на полгода зайти или таки купить пару Куе тугрикофф
Вот КоКо тугрики нужны щас? Я готов дать чуток гривны
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 24 лип, 2018 10:01
валюту с трудом забрал из кассы
emeta написав:
Обслуживаюсь в центральном отделении
и депо был под Фонд
Бесплатную именную доходную не предлагали (
мало того, валюту с трудом забрал из кассы, несмотря на то, что заказывал её по окончанию депо
- расскажите что это были за трудности?
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isen
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Додано: Вів 24 лип, 2018 10:10
clientage написав: Банк Конкорд написав:
Могу еще ответить на интересующие Вас вопросы?
Угу. Намекните када ставки по депо повысите. Потому как я не знаю, шо делать: к вам с грн. под 18.5% на полгода зайти или таки купить пару Куе тугрикофф
Вот КоКо тугрики нужны щас? Я готов дать чуток гривны
Блин, они закрыли передо мной дверь и не ответили на этот вопрос
А Вы не думали открыть inJoy? по кафешкам будет приятнее ходить, даже кофе будет вкуснее с 5% кэшбэка
clientage написав:
пару Куе тугрикофф
а это что ?
Concord bank: concord.ua
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Додано: Вів 24 лип, 2018 10:13
isen написав:
валюту с трудом забрал из кассы
emeta написав:
Обслуживаюсь в центральном отделении
и депо был под Фонд
Бесплатную именную доходную не предлагали (
мало того, валюту с трудом забрал из кассы, несмотря на то, что заказывал её по окончанию депо
- расскажите что это были за трудности?
Заказал деньги по окончанию срока, пообещали, что все будет ок.
по приходу в кассу центрального отделения, кассиры стали хором петь, что не могут выдать такую сумму, мол финмониторниг НБУ...
Когда оформлял и вносил в кассу средства вопросов по происхождению таких сумм почему-то не возникало.
Выяснял пол часа с кассирами нормативы и блокировки их внутренние..
Не нравится мне такое, вот не нравится,
Депозит закончился, будь добр - выдай. Для меня вот такая мгновенная ликвидность -проверка на вшивость, а не рисованные отчетности
воБщем, хитрожопый наш лудшый как ни крути
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Додано: Вів 24 лип, 2018 10:18
emeta
ну так аполлоныч.
поплющить рядового клиента - первое дело, а там где действительно надо мониторить - он в это время покурить выходил и случайно не замечал - ну впрочем за что и схватил штраф 1,5 млн.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 10:18
emeta написав: isen написав:
валюту с трудом забрал из кассы
emeta написав:
Обслуживаюсь в центральном отделении
и депо был под Фонд
Бесплатную именную доходную не предлагали (
мало того, валюту с трудом забрал из кассы, несмотря на то, что заказывал её по окончанию депо
- расскажите что это были за трудности?
Заказал деньги по окончанию срока, пообещали, что все будет ок.
по приходу в кассу центрального отделения, кассиры стали хором петь, что не могут выдать такую сумму, мол финмониторниг НБУ...
Когда оформлял и вносил в кассу средства вопросов по происхождению таких сумм почему-то не возникало.
Выяснял пол часа с кассирами нормативы и блокировки их внутренние..
Не нравится мне такое, вот не нравится,
Депозит закончился, будь добр - выдай. Для меня вот такая мгновенная ликвидность -проверка на вшивость, а не рисованные отчетности
воБщем, хитрожопый наш лудшый как ни крути
Это очень странно, мы с Вами обсуждали данный вопрос и Марина должна была выдать....
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Банк Конкорд
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Додано: Вів 24 лип, 2018 10:23
Банк Конкорд написав:
Блин, они закрыли передо мной дверь и не ответили на этот вопрос
А Вы не думали открыть inJoy? по кафешкам будет приятнее ходить, даже кофе будет вкуснее с 5% кэшбэка
Я берегу свой желудок. Предпочитаю домашнюю пищу, но иногда (ну ради КБ в 50грн!) могу позволить купить себе пирожок за 4грн в нашем местном кафе или ОДНО куриное яйцо
Кстати, а почему бы КоКо не замутить аХцию по оплате через Г-Пей: за первый платёж пополнить клиенту на 50грн его телепон. Подобные аХции (и не один раз) проводили Приват, Ощад, Аваль, Пивень (и это не реХлама!)
Предлагаю выбить под это гроши у Мастера или Визы
Банк Конкорд написав: clientage написав:
пару Куе тугрикофф
а это что ?
это 1000..2000 долларов (иногда и евро) в Украине
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 24 лип, 2018 10:33
Банк Конкорд написав: emeta написав: isen написав:валюту с трудом забрал из кассы
- расскажите что это были за трудности?
Заказал деньги по окончанию срока, пообещали, что все будет ок.
по приходу в кассу центрального отделения, кассиры стали хором петь, что не могут выдать такую сумму, мол финмониторниг НБУ...
Когда оформлял и вносил в кассу средства вопросов по происхождению таких сумм почему-то не возникало.
Выяснял пол часа с кассирами нормативы и блокировки их внутренние..
Не нравится мне такое, вот не нравится,
Депозит закончился, будь добр - выдай. Для меня вот такая мгновенная ликвидность -проверка на вшивость, а не рисованные отчетности
воБщем, хитрожопый наш лудшый как ни крути
Это очень странно, мы с Вами обсуждали данный вопрос и Марина должна была выдать....
Марины не нашли, два кассира выясняли между собой, потом пригласили старшую, спорили с ней..
Перегибы на местах?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
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emeta
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Додано: Вів 24 лип, 2018 10:34
Банк Конкорд написав: emeta написав:
[quote="4413864:isen"
Заказал деньги по окончанию срока, пообещали, что все будет ок.
по приходу в кассу центрального отделения, кассиры стали хором петь, что не могут выдать такую сумму, мол финмониторниг НБУ...
Когда оформлял и вносил в кассу средства вопросов по происхождению таких сумм почему-то не возникало.
Выяснял пол часа с кассирами нормативы и блокировки их внутренние..
Не нравится мне такое, вот не нравится,
Депозит закончился, будь добр - выдай. Для меня вот такая мгновенная ликвидность -проверка на вшивость, а не рисованные отчетности
воБщем, хитрожопый наш лудшый как ни крути
Это очень странно, мы с Вами обсуждали данный вопрос и Марина должна была выдать....
Если для вас это странно,то для клиентов еще страннее
Что надо обсуждать с офпредом на сайте перед тем как забрать депо по сроку? Марина должна была выдать,но не выдала...
Однако... Аннушка уже разлила масло...?
Востаннє редагувалось THB
в Вів 24 лип, 2018 10:36, всього редагувалось 1 раз.
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