Додано: Вів 24 лип, 2018 10:18

emeta



ну так аполлоныч.

поплющить рядового клиента - первое дело, а там где действительно надо мониторить - он в это время покурить выходил и случайно не замечал - ну впрочем за что и схватил штраф 1,5 млн.

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