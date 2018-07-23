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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 352353354355>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 09:45

  MASolomko написав:А пока вопросы.
Мне интересна "Доходная" с payPass. Если уже и платить деньгу, то брать именную. Вряд ли депозит откроют не клиентам банка.


Депозит открывается через карточный счет - это да. Чтобы за один день - это действительно надо брать Доходную инстант (без чипа и paypass). Мы работаем над возможностью удаленного заказа карт.
Депозит конечно выгоднее открывать после получения карты через icON25, таким образом если Вы выберете Накопительный или Классический+, то сможете увеличить ставку на 0.25% в гривне и 0.15% в валюте

Могу еще ответить на интересующие Вас вопросы?
Concord bank: concord.ua
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 09:48

Re: Конкорд

  Банк Конкорд написав:Могу еще ответить на интересующие Вас вопросы?

Угу. Намекните када ставки по депо повысите. Потому как я не знаю, шо делать: к вам с грн. под 18.5% на полгода зайти или таки купить пару Куе тугрикофф :P :P
Вот КоКо тугрики нужны щас? Я готов дать чуток гривны :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:01

  emeta написав:Обслуживаюсь в центральном отделении
и депо был под Фонд
Бесплатную именную доходную не предлагали (
мало того, валюту с трудом забрал из кассы, несмотря на то, что заказывал её по окончанию депо :roll:

валюту с трудом забрал из кассы - расскажите что это были за трудности?
isen
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:10

  clientage написав:
  Банк Конкорд написав:Могу еще ответить на интересующие Вас вопросы?

Угу. Намекните када ставки по депо повысите. Потому как я не знаю, шо делать: к вам с грн. под 18.5% на полгода зайти или таки купить пару Куе тугрикофф :P
Вот КоКо тугрики нужны щас? Я готов дать чуток гривны :idea:

Блин, они закрыли передо мной дверь и не ответили на этот вопрос :cry: А Вы не думали открыть inJoy? по кафешкам будет приятнее ходить, даже кофе будет вкуснее с 5% кэшбэка 8)

  clientage написав: пару Куе тугрикофф

а это что ? :oops:
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:13

  isen написав:
  emeta написав:Обслуживаюсь в центральном отделении
и депо был под Фонд
Бесплатную именную доходную не предлагали (
мало того, валюту с трудом забрал из кассы, несмотря на то, что заказывал её по окончанию депо :roll:

валюту с трудом забрал из кассы - расскажите что это были за трудности?


Заказал деньги по окончанию срока, пообещали, что все будет ок.
по приходу в кассу центрального отделения, кассиры стали хором петь, что не могут выдать такую сумму, мол финмониторниг НБУ... :shock: Когда оформлял и вносил в кассу средства вопросов по происхождению таких сумм почему-то не возникало.
Выяснял пол часа с кассирами нормативы и блокировки их внутренние..

Не нравится мне такое, вот не нравится,
Депозит закончился, будь добр - выдай. Для меня вот такая мгновенная ликвидность -проверка на вшивость, а не рисованные отчетности

воБщем, хитрожопый наш лудшый как ни крути
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emeta
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:18

emeta

ну так аполлоныч.
поплющить рядового клиента - первое дело, а там где действительно надо мониторить - он в это время покурить выходил и случайно не замечал - ну впрочем за что и схватил штраф 1,5 млн.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:18

  emeta написав:
  isen написав:
  emeta написав:Обслуживаюсь в центральном отделении
и депо был под Фонд
Бесплатную именную доходную не предлагали (
мало того, валюту с трудом забрал из кассы, несмотря на то, что заказывал её по окончанию депо :roll:

валюту с трудом забрал из кассы - расскажите что это были за трудности?


Заказал деньги по окончанию срока, пообещали, что все будет ок.
по приходу в кассу центрального отделения, кассиры стали хором петь, что не могут выдать такую сумму, мол финмониторниг НБУ... :shock: Когда оформлял и вносил в кассу средства вопросов по происхождению таких сумм почему-то не возникало.
Выяснял пол часа с кассирами нормативы и блокировки их внутренние..

Не нравится мне такое, вот не нравится,
Депозит закончился, будь добр - выдай. Для меня вот такая мгновенная ликвидность -проверка на вшивость, а не рисованные отчетности

воБщем, хитрожопый наш лудшый как ни крути

Это очень странно, мы с Вами обсуждали данный вопрос и Марина должна была выдать....
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:23

  Банк Конкорд написав:Блин, они закрыли передо мной дверь и не ответили на этот вопрос :cry: А Вы не думали открыть inJoy? по кафешкам будет приятнее ходить, даже кофе будет вкуснее с 5% кэшбэка 8)

Я берегу свой желудок. Предпочитаю домашнюю пищу, но иногда (ну ради КБ в 50грн!) могу позволить купить себе пирожок за 4грн в нашем местном кафе или ОДНО куриное яйцо :wink:
Кстати, а почему бы КоКо не замутить аХцию по оплате через Г-Пей: за первый платёж пополнить клиенту на 50грн его телепон. Подобные аХции (и не один раз) проводили Приват, Ощад, Аваль, Пивень (и это не реХлама!)
Предлагаю выбить под это гроши у Мастера или Визы :idea:
  Банк Конкорд написав:
  clientage написав: пару Куе тугрикофф

а это что ? :oops:

это 1000..2000 долларов (иногда и евро) в Украине
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:33

  Банк Конкорд написав:
  emeta написав:
  isen написав:валюту с трудом забрал из кассы - расскажите что это были за трудности?


Заказал деньги по окончанию срока, пообещали, что все будет ок.
по приходу в кассу центрального отделения, кассиры стали хором петь, что не могут выдать такую сумму, мол финмониторниг НБУ... :shock: Когда оформлял и вносил в кассу средства вопросов по происхождению таких сумм почему-то не возникало.
Выяснял пол часа с кассирами нормативы и блокировки их внутренние..

Не нравится мне такое, вот не нравится,
Депозит закончился, будь добр - выдай. Для меня вот такая мгновенная ликвидность -проверка на вшивость, а не рисованные отчетности

воБщем, хитрожопый наш лудшый как ни крути

Это очень странно, мы с Вами обсуждали данный вопрос и Марина должна была выдать....


Марины не нашли, два кассира выясняли между собой, потом пригласили старшую, спорили с ней..

Перегибы на местах?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:34

  Банк Конкорд написав:
  emeta написав:[quote="4413864:isen"

Заказал деньги по окончанию срока, пообещали, что все будет ок.
по приходу в кассу центрального отделения, кассиры стали хором петь, что не могут выдать такую сумму, мол финмониторниг НБУ... :shock: Когда оформлял и вносил в кассу средства вопросов по происхождению таких сумм почему-то не возникало.
Выяснял пол часа с кассирами нормативы и блокировки их внутренние..

Не нравится мне такое, вот не нравится,
Депозит закончился, будь добр - выдай. Для меня вот такая мгновенная ликвидность -проверка на вшивость, а не рисованные отчетности

воБщем, хитрожопый наш лудшый как ни крути

Это очень странно, мы с Вами обсуждали данный вопрос и Марина должна была выдать....

Если для вас это странно,то для клиентов еще страннее :shock: Что надо обсуждать с офпредом на сайте перед тем как забрать депо по сроку? Марина должна была выдать,но не выдала... :D Однако... Аннушка уже разлила масло...?
Востаннє редагувалось THB в Вів 24 лип, 2018 10:36, всього редагувалось 1 раз.
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