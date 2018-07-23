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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 10:34
emeta написав:
Марины не нашли, два кассира выясняли между собой, потом пригласили старшую, спорили с ней..
Перегибы на местах?
Артисты. Оч. хорошая труппа. Нуна ещё пару раз сходить на это представление
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 24 лип, 2018 10:35
clientage написав: Банк Конкорд написав:
Блин, они закрыли передо мной дверь и не ответили на этот вопрос
А Вы не думали открыть inJoy? по кафешкам будет приятнее ходить, даже кофе будет вкуснее с 5% кэшбэка
Я берегу свой желудок. Предпочитаю домашнюю пищу, но иногда (ну ради КБ в 50грн!) могу позволить купить себе пирожок за 4грн в нашем местном кафе или ОДНО куриное яйцо
Кстати, а почему бы КоКо не замутить аХцию по оплате через Г-Пей: за первый платёж пополнить клиенту на 50грн его телепон. Подобные аХции (и не один раз) проводили Приват, Ощад, Аваль, Пивень (и это не реХлама!)
Предлагаю выбить под это гроши у Мастера или Визы
это 1000..2000 долларов (иногда и евро) в Украине
И что даже кофе не пьете?!
Ставки на депозиты в евро не поменялись
Над Gpay работаем
Concord bank: concord.ua
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Додано: Вів 24 лип, 2018 10:39
emeta
Спасибо за информацию...
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isen
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Додано: Вів 24 лип, 2018 10:40
Банк Конкорд написав: clientage написав:
Я берегу свой желудок. Предпочитаю домашнюю пищу, но иногда (ну ради КБ в 50грн!) могу позволить купить себе пирожок за 4грн в нашем местном кафе или ОДНО куриное яйцо
Кстати, а почему бы КоКо не замутить аХцию по оплате через Г-Пей: за первый платёж пополнить клиенту на 50грн его телепон. Подобные аХции (и не один раз) проводили Приват, Ощад, Аваль, Пивень (и это не реХлама!)
Предлагаю выбить под это гроши у Мастера или Визы
это 1000..2000 долларов (иногда и евро) в Украине
И что даже кофе не пьете?!
Ставки на депозиты в евро не поменялись
Над Gpay работаем
Кофе-машина в офисе стоит, а сырнички -- домашние
А валюту я вам не понесу, звыняйте. А грн. вы, похоже, сами не хочете. Вот как жить?!
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 24 лип, 2018 10:41
emeta написав:
Марины не нашли, два кассира выясняли между собой, потом пригласили старшую, спорили с ней..
Перегибы на местах?
Ужас какой, в кассе был недавно переворот... думаю Ваша ситуация повлияла. Приносим свои извинения за неудобства, получить сумму как у Вас была, не должно было вызвать никаких проблем
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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Додано: Вів 24 лип, 2018 10:44
clientage написав: Банк Конкорд написав:
И что даже кофе не пьете?!
Ставки на депозиты в евро не поменялись
Над Gpay работаем
Кофе-машина в офисе стоит, а сырнички -- домашние
А валюту я вам не понесу, звыняйте. А грн. вы, похоже, сами не хочете. Вот как жить?!
Почему не хотим?
Вы просто не хотите нести под предлогаемый нами процент
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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Додано: Вів 24 лип, 2018 10:45
Банк Конкорд написав: emeta написав:
Марины не нашли, два кассира выясняли между собой, потом пригласили старшую, спорили с ней..
Перегибы на местах?
Ужас какой, в кассе был недавно переворот... думаю Ваша ситуация повлияла. Приносим свои извинения за неудобства, получить сумму как у Вас была, не должно было вызвать никаких проблем
Уважаемый офпредставитель,что вы людей пугаете. Какой такой у вас в кассе переворот?!
Хоть не вооруженный?
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THB
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Додано: Вів 24 лип, 2018 10:47
Банк Конкорд написав:
Могу еще ответить на интересующие Вас вопросы?
Благодарю за подсказку с депозитами
Реально ли в Харькове 22 августа получить Доходную мгновенного выпуска, подать заявку на именную Доходную с payPass и забрать её уже в Киеве 29 августа или карту не успеют выпустить?
Далее момент. Карту мгновенного выпуска можно будет не блокировать при получении карты с payPass? Ибо при утери карты как не интересно уже будет. Отделение от меня не близко.
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MASolomko
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Додано: Вів 24 лип, 2018 10:57
MASolomko написав:
Далее момент. Карту мгновенного выпуска можно будет не блокировать при получении карты с payPass? Ибо при утери карты как не интересно уже будет.
Можно иметь несколько карточных счетов.
Очень кстати удобная вещь с учетом лимитов в чужих банкоматах.
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Aps
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