clientage написав:

Банк Конкорд написав: Блин, они закрыли передо мной дверь и не ответили на этот вопрос А Вы не думали открыть inJoy? по кафешкам будет приятнее ходить, даже кофе будет вкуснее с 5% кэшбэка Блин, они закрыли передо мной дверь и не ответили на этот вопросА Вы не думали открыть inJoy? по кафешкам будет приятнее ходить, даже кофе будет вкуснее с 5% кэшбэка

Я берегу свой желудок. Предпочитаю домашнюю пищу, но иногда (ну ради КБ в 50грн!) могу позволить купить себе пирожок за 4грн в нашем местном кафе или ОДНО куриное яйцоКстати, а почему бы КоКо не замутить аХцию по оплате через Г-Пей: за первый платёж пополнить клиенту на 50грн его телепон. Подобные аХции (и не один раз) проводили Приват, Ощад, Аваль, Пивень (и это не реХлама!)Предлагаю выбить под это гроши у Мастера или Визыэто 1000..2000 долларов (иногда и евро) в Украине