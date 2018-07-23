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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 352353354355

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:34

Re: Конкорд

  emeta написав:Марины не нашли, два кассира выясняли между собой, потом пригласили старшую, спорили с ней..

Перегибы на местах?

Артисты. Оч. хорошая труппа. Нуна ещё пару раз сходить на это представление :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:35

  clientage написав:
  Банк Конкорд написав:Блин, они закрыли передо мной дверь и не ответили на этот вопрос :cry: А Вы не думали открыть inJoy? по кафешкам будет приятнее ходить, даже кофе будет вкуснее с 5% кэшбэка 8)

Я берегу свой желудок. Предпочитаю домашнюю пищу, но иногда (ну ради КБ в 50грн!) могу позволить купить себе пирожок за 4грн в нашем местном кафе или ОДНО куриное яйцо :wink:
Кстати, а почему бы КоКо не замутить аХцию по оплате через Г-Пей: за первый платёж пополнить клиенту на 50грн его телепон. Подобные аХции (и не один раз) проводили Приват, Ощад, Аваль, Пивень (и это не реХлама!)
Предлагаю выбить под это гроши у Мастера или Визы
это 1000..2000 долларов (иногда и евро) в Украине


И что даже кофе не пьете?! :shock:
Ставки на депозиты в евро не поменялись :wink:
Над Gpay работаем
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:39

emeta
Спасибо за информацию...
isen
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:40

  Банк Конкорд написав:
  clientage написав:Я берегу свой желудок. Предпочитаю домашнюю пищу, но иногда (ну ради КБ в 50грн!) могу позволить купить себе пирожок за 4грн в нашем местном кафе или ОДНО куриное яйцо :wink:
Кстати, а почему бы КоКо не замутить аХцию по оплате через Г-Пей: за первый платёж пополнить клиенту на 50грн его телепон. Подобные аХции (и не один раз) проводили Приват, Ощад, Аваль, Пивень (и это не реХлама!)
Предлагаю выбить под это гроши у Мастера или Визы
это 1000..2000 долларов (иногда и евро) в Украине


И что даже кофе не пьете?! :shock:
Ставки на депозиты в евро не поменялись :wink:
Над Gpay работаем

Кофе-машина в офисе стоит, а сырнички -- домашние :P
А валюту я вам не понесу, звыняйте. А грн. вы, похоже, сами не хочете. Вот как жить?! :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 24972
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2003 раз.
Подякували: 2813 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:41

  emeta написав:Марины не нашли, два кассира выясняли между собой, потом пригласили старшую, спорили с ней..

Перегибы на местах?

Ужас какой, в кассе был недавно переворот... думаю Ваша ситуация повлияла. Приносим свои извинения за неудобства, получить сумму как у Вас была, не должно было вызвать никаких проблем
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 384
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:44

  clientage написав:
  Банк Конкорд написав:
И что даже кофе не пьете?! :shock:
Ставки на депозиты в евро не поменялись
Над Gpay работаем

Кофе-машина в офисе стоит, а сырнички -- домашние :P
А валюту я вам не понесу, звыняйте. А грн. вы, похоже, сами не хочете. Вот как жить?! :P

Почему не хотим? :) Вы просто не хотите нести под предлогаемый нами процент :lol:
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлень: 384
З нами з: 05.10.15
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:45

  Банк Конкорд написав:
  emeta написав:Марины не нашли, два кассира выясняли между собой, потом пригласили старшую, спорили с ней..

Перегибы на местах?

Ужас какой, в кассе был недавно переворот... думаю Ваша ситуация повлияла. Приносим свои извинения за неудобства, получить сумму как у Вас была, не должно было вызвать никаких проблем

Уважаемый офпредставитель,что вы людей пугаете. Какой такой у вас в кассе переворот?!
Хоть не вооруженный? :mrgreen:
THB
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:47

Re: Конкорд

  Банк Конкорд написав:Могу еще ответить на интересующие Вас вопросы?
Благодарю за подсказку с депозитами :)

Реально ли в Харькове 22 августа получить Доходную мгновенного выпуска, подать заявку на именную Доходную с payPass и забрать её уже в Киеве 29 августа или карту не успеют выпустить?

Далее момент. Карту мгновенного выпуска можно будет не блокировать при получении карты с payPass? Ибо при утери карты как не интересно уже будет. Отделение от меня не близко.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:57

  MASolomko написав:Далее момент. Карту мгновенного выпуска можно будет не блокировать при получении карты с payPass? Ибо при утери карты как не интересно уже будет.


Можно иметь несколько карточных счетов.
Очень кстати удобная вещь с учетом лимитов в чужих банкоматах.
Aps
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Повідомлень: 2033
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