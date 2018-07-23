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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 353354355356

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:02

Они не могут коментировать действия Аполоныча, т.к. они связаны с его настроением.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:03

MASolomko к одному счету возможно иметь несколько карт...у вас будет мгновенка , а потом получите именную и пользуйтесь )...
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-VICTOR-
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  #<1 ... 353354355356
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