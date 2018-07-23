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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 12:02
Они не могут коментировать действия Аполоныча, т.к. они связаны с его настроением.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Вів 24 лип, 2018 12:03
MASolomko к одному счету возможно иметь несколько карт...у вас будет мгновенка , а потом получите именную и пользуйтесь )...
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