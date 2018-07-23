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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 354355356357>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:02

Они не могут коментировать действия Аполоныча, т.к. они связаны с его настроением.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:03

MASolomko к одному счету возможно иметь несколько карт...у вас будет мгновенка , а потом получите именную и пользуйтесь )...
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-VICTOR-
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Подякували: 1233 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:33

  Квесторе_поверніться написав:Тут потрібно коментар шановного офПреда.
Від яких сум внутрішній і зовніщній фінмон включаєте при видачі депо?
В чому цей фінмон полягає?
А то якісь бізобразія.


Аполлоныча на мыло !!! :evil:
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:07

  IMPRINTER написав:Аполлоныча на мыло !!! :evil:

Вообще да. До конкорда он только в стремных "банках" засветился (причерноморье, сигма/аксиома - уже благополучно ликвидированы)?

Конкорд будет следующим в списке ликвидации Аполлоныча? :cry:
sola
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:12

  sola написав:
  IMPRINTER написав:Аполлоныча на мыло !!! :evil:

Вообще да. До конкорда он только в стремных "банках" засветился (причерноморье, сигма/аксиома - уже благополучно ликвидированы)?

Конкорд будет следующим в списке ликвидации Аполлоныча? :cry:

Давайте не будем о таких вещах даже думать :( Наша стабильность не зависит от одного человека, кем бы он не работал в банке
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:17

  Банк Конкорд написав:
  sola написав:
  IMPRINTER написав:Аполлоныча на мыло !!! :evil:

Вообще да. До конкорда он только в стремных "банках" засветился (причерноморье, сигма/аксиома - уже благополучно ликвидированы)?

Конкорд будет следующим в списке ликвидации Аполлоныча? :cry:

Давайте не будем о таких вещах даже думать :( Наша стабильность не зависит от одного человека, кем бы он не работал в банке

Эээх, Козаче пропал дето наш. Он один ушатал с десяток банок у Неньки :wink:
...и многие именно из-за клиентоориентированности. Миха он до сих пор ̶и̶з̶ ̶з̶а̶д̶н̶и̶ с проблемами типа борется :lol:
Востаннє редагувалось clientage в Вів 24 лип, 2018 13:19, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 24983
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:19

  Банк Конкорд написав:
  sola написав:
  IMPRINTER написав:Аполлоныча на мыло !!! :evil:

Вообще да. До конкорда он только в стремных "банках" засветился (причерноморье, сигма/аксиома - уже благополучно ликвидированы)?

Конкорд будет следующим в списке ликвидации Аполлоныча? :cry:

Давайте не будем о таких вещах даже думать :( Наша стабильность не зависит от одного человека, кем бы он не работал в банке

На чому стабільність СоСо зацементована?
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:21

Схемы вам так сразу и расписали. Это только сотрудники ФГВФЛ могут рассказать.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:24

  BBC написав:Схемы вам так сразу и расписали. Это только сотрудники ФГВФЛ могут рассказать.

Так схемити дорого коштує.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:37

Чомусь в голові закріпилася думка, що при оплаті в інтернет-магазинах 1% кешбек теж діє. Це правда чи ні? Бо в умовах написано про 1% "в торгівельно-сервісній мережі".
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