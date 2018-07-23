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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 12:02
Они не могут коментировать действия Аполоныча, т.к. они связаны с его настроением.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Вів 24 лип, 2018 12:03
MASolomko к одному счету возможно иметь несколько карт...у вас будет мгновенка , а потом получите именную и пользуйтесь )...
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Додано: Вів 24 лип, 2018 12:33
Квесторе_поверніться написав:
Тут потрібно коментар шановного офПреда.
Від яких сум внутрішній і зовніщній фінмон включаєте при видачі депо?
В чому цей фінмон полягає?
А то якісь бізобразія.
Аполлоныча на мыло !!!
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Додано: Вів 24 лип, 2018 13:07
IMPRINTER написав:
Аполлоныча на мыло !!!
Вообще да. До конкорда он только в стремных "банках" засветился (причерноморье, сигма/аксиома - уже благополучно ликвидированы)?
Конкорд будет следующим в списке ликвидации Аполлоныча?
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sola
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Додано: Вів 24 лип, 2018 13:12
sola написав: IMPRINTER написав:
Аполлоныча на мыло !!!
Вообще да. До конкорда он только в стремных "банках" засветился (причерноморье, сигма/аксиома - уже благополучно ликвидированы)?
Конкорд будет следующим в списке ликвидации Аполлоныча?
Давайте не будем о таких вещах даже думать
Наша стабильность не зависит от одного человека, кем бы он не работал в банке
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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Додано: Вів 24 лип, 2018 13:17
Банк Конкорд написав: sola написав: IMPRINTER написав:
Аполлоныча на мыло !!!
Вообще да. До конкорда он только в стремных "банках" засветился (причерноморье, сигма/аксиома - уже благополучно ликвидированы)?
Конкорд будет следующим в списке ликвидации Аполлоныча?
Давайте не будем о таких вещах даже думать
Наша стабильность не зависит от одного человека, кем бы он не работал в банке
Эээх, Козаче пропал дето наш. Он один ушатал с десяток банок у Неньки
...и многие именно из-за клиентоориентированности. Миха он до сих пор ̶и̶з̶ ̶з̶а̶д̶н̶и̶ с проблемами типа борется
Востаннє редагувалось clientage
в Вів 24 лип, 2018 13:19, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 24 лип, 2018 13:19
Банк Конкорд написав: sola написав: IMPRINTER написав:
Аполлоныча на мыло !!!
Вообще да. До конкорда он только в стремных "банках" засветился (причерноморье, сигма/аксиома - уже благополучно ликвидированы)?
Конкорд будет следующим в списке ликвидации Аполлоныча?
Давайте не будем о таких вещах даже думать
Наша стабильность не зависит от одного человека, кем бы он не работал в банке
На чому стабільність СоСо зацементована?
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Додано: Вів 24 лип, 2018 13:21
Схемы вам так сразу и расписали. Это только сотрудники ФГВФЛ могут рассказать.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Вів 24 лип, 2018 13:24
BBC написав:
Схемы вам так сразу и расписали. Это только сотрудники ФГВФЛ могут рассказать.
Так схемити дорого коштує.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 13:37
Чомусь в голові закріпилася думка, що при оплаті в інтернет-магазинах 1% кешбек теж діє. Це правда чи ні? Бо в умовах написано про 1% "в торгівельно-сервісній мережі".
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