Нічого не може бути зацементоване, крім засохлого цементу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 13:46
Нічого не може бути зацементоване, крім засохлого цементу.
Concord bank: concord.ua
Додано: Вів 24 лип, 2018 13:54
Посилаєтесь на Оленку.
Памятаємо що капітал до 300 млн до кінця року обіцяла долити...слід почекати.
А де 100 млн візьме...?
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Додано: Вів 24 лип, 2018 13:54
интернет - это такая же торгово-сервисная сеть как и обычный магазин.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 13:56
В кінці року і дізнаємося
Concord bank: concord.ua
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