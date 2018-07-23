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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 354355356357

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:46

  Квесторе_поверніться написав:На чому стабільність СоСо зацементована?

Нічого не може бути зацементоване, крім засохлого цементу.

https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... /4/638373/
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлень: 387
З нами з: 05.10.15
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:54

  Банк Конкорд написав:
  Квесторе_поверніться написав:На чому стабільність СоСо зацементована?

Нічого не може бути зацементоване, крім засохлого цементу.

https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... /4/638373/

Посилаєтесь на Оленку.
Памятаємо що капітал до 300 млн до кінця року обіцяла долити...слід почекати.
А де 100 млн візьме...?
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:54

  042013 написав:Чомусь в голові закріпилася думка, що при оплаті в інтернет-магазинах 1% кешбек теж діє. Це правда чи ні? Бо в умовах написано про 1% "в торгівельно-сервісній мережі".


интернет - это такая же торгово-сервисная сеть как и обычный магазин.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:56

  Квесторе_поверніться написав:
  Банк Конкорд написав:
  Квесторе_поверніться написав:На чому стабільність СоСо зацементована?

Нічого не може бути зацементоване, крім засохлого цементу.

https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... /4/638373/

Посилаєтесь на Оленку.
Памятаємо що капітал до 300 млн до кінця року обіцяла долити...слід почекати.
А де 100 млн візьме...?

В кінці року і дізнаємося
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 387
З нами з: 05.10.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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  #<1 ... 354355356357
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