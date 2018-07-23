Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 13:46
Квесторе_поверніться написав:
На чому стабільність СоСо зацементована?
Нічого не може бути зацементоване, крім засохлого цементу.
https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... /4/638373/
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Банк Конкорд
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Додано: Вів 24 лип, 2018 13:54
Посилаєтесь на Оленку.
Памятаємо що капітал до 300 млн до кінця року обіцяла долити...слід почекати.
А де 100 млн візьме...?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 24 лип, 2018 13:54
042013 написав:
Чомусь в голові закріпилася думка, що при оплаті в інтернет-магазинах 1% кешбек теж діє. Це правда чи ні? Бо в умовах написано про 1% "в торгівельно-сервісній мережі".
интернет - это такая же торгово-сервисная сеть как и обычный магазин.
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IMPRINTER
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Додано: Вів 24 лип, 2018 13:56
Квесторе_поверніться написав:
Посилаєтесь на Оленку.
Памятаємо що капітал до 300 млн до кінця року обіцяла долити...слід почекати.
А де 100 млн візьме...?
В кінці року і дізнаємося
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлень: 389
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Додано: Вів 24 лип, 2018 14:41
IMPRINTER який вид оплати повине бути? Оплата на розрахунковий рахунок магазину, чи переказ на картку, чи яким чином, щоб система сприйняла це як розрахуцнок в ТСМ?
042013
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Додано: Вів 24 лип, 2018 14:46
042013 написав:
Чомусь в голові закріпилася думка, що при оплаті в інтернет-магазинах 1% кешбек теж діє. Це правда чи ні? Бо в умовах написано про 1% "в торгівельно-сервісній мережі".
в отделении в Днепре спрашивал у менеджера, ответила, что только при физических оплатах картой через терминал
HackStock
Повідомлень: 69
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Додано: Вів 24 лип, 2018 14:48
HackStock На заборе тоже много чего написано...
Vorlon
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Додано: Вів 24 лип, 2018 14:48
HackStock написав:
спрашивал у менеджера, ответила, что только при физических оплатах картой через терминал
А що на це скаже шановний офПред?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 24 лип, 2018 14:53
Квесторе_поверніться
А типа вы не знаете и первый день в банке...
Vorlon
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Додано: Вів 24 лип, 2018 15:05
HackStock написав: 042013 написав:
Чомусь в голові закріпилася думка, що при оплаті в інтернет-магазинах 1% кешбек теж діє. Це правда чи ні? Бо в умовах написано про 1% "в торгівельно-сервісній мережі".
в отделении в Днепре спрашивал у менеджера, ответила, что только при физических оплатах картой через терминал
В интернет магазинах если расчитываться картой и покупка проходит как POS, то тоже считайте что "физически" оплатили через терминал. (не знаю как правильно выразиться) Но перевод на расчетный счет магазина или на личную карту продавца, то это не покупка, а просто перевод и 1% действовать не будет.
А в каком отделении Вы спрашивали? И какой именно менеджер?
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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