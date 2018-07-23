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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:07
Во многих банках думают, что в интернете кроме переводов с карты на карту больше ничего нет. И любая оплата в интернете попадает под этот критерий
Всё IMHO
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:09
Это да, мне уже пришлось в начале покраснеть с такими же мыслями....
Concord bank: concord.ua
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:34
День добрый.
Последние три переброса с карты Привата на Конкорд блокировались с, якобы, проверкой финмона, после прохождения идентификации деньги перечислялись (1-5 тыс), но это отнимает довольно много времени в неподходящий момент (все остальные платежи проходят без проверок).
Приват это объясняет стечением обстоятельств и заботой о моей безопасности, хотелось бы уточнить у форумчан может сталкивался кто с подобным.
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:37
Ага, у новичков, на новой тропинке, точно 2..3 платёж может выпасть на проверку
Дальше все д.б. нормально
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:41
Не обязательно. Можно и с отдельным счетом набрать.
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