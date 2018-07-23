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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 355356357358

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:07

Во многих банках думают, что в интернете кроме переводов с карты на карту больше ничего нет. И любая оплата в интернете попадает под этот критерий :)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:09

  Вкладчик1234 написав:Во многих банках думают, что в интернете кроме переводов с карты на карту больше ничего нет. И любая оплата в интернете попадает под этот критерий :)

Это да, мне уже пришлось в начале покраснеть с такими же мыслями.... :lol:
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:34

День добрый.
Последние три переброса с карты Привата на Конкорд блокировались с, якобы, проверкой финмона, после прохождения идентификации деньги перечислялись (1-5 тыс), но это отнимает довольно много времени в неподходящий момент (все остальные платежи проходят без проверок).
Приват это объясняет стечением обстоятельств и заботой о моей безопасности, хотелось бы уточнить у форумчан может сталкивался кто с подобным.
sergo_shamin
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:37

  sergo_shamin написав:День добрый.
Последние три переброса с карты Привата на Конкорд блокировались с, якобы, проверкой финмона, после прохождения идентификации деньги перечислялись (1-5 тыс), но это отнимает довольно много времени в неподходящий момент (все остальные платежи проходят без проверок).
Приват это объясняет стечением обстоятельств и заботой о моей безопасности, хотелось бы уточнить у форумчан может сталкивался кто с подобным.

Ага, у новичков, на новой тропинке, точно 2..3 платёж может выпасть на проверку
Дальше все д.б. нормально
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:41

  -VICTOR- написав:MASolomko к одному счету возможно иметь несколько карт...у вас будет мгновенка , а потом получите именную и пользуйтесь )...

Не обязательно. Можно и с отдельным счетом набрать.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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