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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:07
Во многих банках думают, что в интернете кроме переводов с карты на карту больше ничего нет. И любая оплата в интернете попадает под этот критерий
Всё IMHO
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:09
Это да, мне уже пришлось в начале покраснеть с такими же мыслями....
Concord bank: concord.ua
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:34
День добрый.
Последние три переброса с карты Привата на Конкорд блокировались с, якобы, проверкой финмона, после прохождения идентификации деньги перечислялись (1-5 тыс), но это отнимает довольно много времени в неподходящий момент (все остальные платежи проходят без проверок).
Приват это объясняет стечением обстоятельств и заботой о моей безопасности, хотелось бы уточнить у форумчан может сталкивался кто с подобным.
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:37
Ага, у новичков, на новой тропинке, точно 2..3 платёж может выпасть на проверку
Дальше все д.б. нормально
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:41
Не обязательно. Можно и с отдельным счетом набрать.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 16:30
как обещал
Востаннє редагувалось v57 в Вів 24 лип, 2018 16:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 24 лип, 2018 16:32
Дел
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Вів 24 лип, 2018 17:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 17:02
Re: Конкорд
Какие есть отличия по тарифам карты "Доходная — MC Debit Unembossed Instant Issue" и сервиса iCon25 с продуктами ПриватБанк? Другими словами как не попасть на дополнительные расходы?
Проверка баланса в банкомате/терминале платная, смена пин платно. Читал, что за смс с паролем в интернет-банкинг тоже плати. Разъясните, пожалуйста.
Додано: Вів 24 лип, 2018 17:12
Вхід на Дохідну СЕПом з комісією, вихід без.
ВХід на УНІ Привата СЕПом без комісії, вихід з комісією.
СМС пароль в Айконі безплатний.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 17:18
было у меня даже Блок счетов в Привате.на вчера спецов оформил много платежей-после ввода 8 цифр,предложило системо п24 пройти по ссылке и сделать свое фото с картой. Параллельно набрал на 3700 и мне подтвердили оплату. Кстати с конкорда потом отправлял на моно и внес в реквизитах не 2924 счет , а 2620 ,но после 23-00 деньги дошли в моно.
никому не верю
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