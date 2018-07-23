в г. Днепр, отделение на Екатеринославском бульваре, которое закрыли, менеджер женщина в возрасте, на вид около 50 лет
А вообще было бы неплохо показать в интернет банкинге по каким операциям и сколько было начислено кешбека
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 17:25
в г. Днепр, отделение на Екатеринославском бульваре, которое закрыли, менеджер женщина в возрасте, на вид около 50 лет
А вообще было бы неплохо показать в интернет банкинге по каким операциям и сколько было начислено кешбека
Додано: Вів 24 лип, 2018 17:48
Не финмоном, а фродом не путайте это две большие разницы.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 19:31
Додано: Вів 24 лип, 2018 19:37
Re: Конкорд
Лучше мешки таки ворочать! Тут полно детей, у них крыша от шаровых леденцов поедет
А вы попробуйте ОфПреда в личке спросить про все тропы, он покладистый, все быстро и доступно вам расскажет
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 24 лип, 2018 20:13
clientage
Офпрел у нас парень или девушка?)
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Додано: Вів 24 лип, 2018 20:17
Не сознаётся
Но слово ОфПред мужс. роду, и полюбэ тут на ветке мы с делаем из него настоящего человека
... делайте хоть что-нибудь!
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