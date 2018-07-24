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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 356357358359

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 17:25

  Банк Конкорд написав:А в каком отделении Вы спрашивали? И какой именно менеджер?

в г. Днепр, отделение на Екатеринославском бульваре, которое закрыли, менеджер женщина в возрасте, на вид около 50 лет

А вообще было бы неплохо показать в интернет банкинге по каким операциям и сколько было начислено кешбека
HackStock
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 17:48

  sergo_shamin написав:День добрый.
Последние три переброса с карты Привата на Конкорд блокировались с, якобы, проверкой финмона, после прохождения идентификации деньги перечислялись (1-5 тыс), но это отнимает довольно много времени в неподходящий момент (все остальные платежи проходят без проверок).
Приват это объясняет стечением обстоятельств и заботой о моей безопасности, хотелось бы уточнить у форумчан может сталкивался кто с подобным.


Не финмоном, а фродом не путайте это две большие разницы.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 19:31

  Квесторе_поверніться написав:Вхід на Дохідну СЕПом з комісією, вихід без.
А безкоштовні тропи до ВХОДУ на Дохідну через тумбу Привату та через Приват24, обравши поповнення картки Конкорд?

Вихід з Дохідної через банкомат Привату?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 19:37

Re: Конкорд

  MASolomko написав:А безкоштовні тропи

Лучше мешки таки ворочать! Тут полно детей, у них крыша от шаровых леденцов поедет 8)
А вы попробуйте ОфПреда в личке спросить про все тропы, он покладистый, все быстро и доступно вам расскажет :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:13

clientage

Офпрел у нас парень или девушка?)
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:17

  IMPRINTER написав:clientage

Офпрел у нас парень или девушка?)

Не сознаётся :)
Но слово ОфПред мужс. роду, и полюбэ тут на ветке мы с делаем из него настоящего человека :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 01:58

  IMPRINTER написав:clientage

Офпрел у нас парень или девушка?)

Мне вот почему то сразу показалось, что офпред - мужчина, причем, с высокой посадой в банке.)
guntherhouse777
 
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