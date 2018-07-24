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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 17:25
Банк Конкорд написав:
А в каком отделении Вы спрашивали? И какой именно менеджер?
в г. Днепр, отделение на Екатеринославском бульваре, которое закрыли, менеджер женщина в возрасте, на вид около 50 лет
А вообще было бы неплохо показать в интернет банкинге по каким операциям и сколько было начислено кешбека
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HackStock
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Додано: Вів 24 лип, 2018 17:48
sergo_shamin написав:
День добрый.
Последние три переброса с карты Привата на Конкорд блокировались с, якобы, проверкой финмона, после прохождения идентификации деньги перечислялись (1-5 тыс), но это отнимает довольно много времени в неподходящий момент (все остальные платежи проходят без проверок).
Приват это объясняет стечением обстоятельств и заботой о моей безопасности, хотелось бы уточнить у форумчан может сталкивался кто с подобным.
Не финмоном, а фродом не путайте это две большие разницы.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 19:31
Квесторе_поверніться написав:
Вхід на Дохідну СЕПом з комісією, вихід без.
А безкоштовні тропи до ВХОДУ на Дохідну через тумбу Привату та через Приват24, обравши поповнення картки Конкорд?
Вихід з Дохідної через банкомат Привату?
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MASolomko
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Додано: Вів 24 лип, 2018 19:37
MASolomko написав:
А безкоштовні тропи
Лучше мешки таки ворочать! Тут полно детей, у них крыша от шаровых леденцов поедет
А вы попробуйте ОфПреда в личке спросить про все тропы, он покладистый, все быстро и доступно вам расскажет
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 24 лип, 2018 20:13
clientage
Офпрел у нас парень или девушка?)
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IMPRINTER
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Додано: Вів 24 лип, 2018 20:17
IMPRINTER написав:clientage
Офпрел у нас парень или девушка?)
Не сознаётся
Но слово ОфПред мужс. роду, и полюбэ тут на ветке мы с делаем из него настоящего человека
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 25 лип, 2018 01:58
IMPRINTER написав:clientage
Офпрел у нас парень или девушка?)
Мне вот почему то сразу показалось, что офпред - мужчина, причем, с высокой посадой в банке.)
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guntherhouse777
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Додано: Сер 25 лип, 2018 09:58
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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Додано: Сер 25 лип, 2018 10:06
Банк Конкорд
так что - вы нам откроете свою гендерную принадлежность? )
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IMPRINTER
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Додано: Сер 25 лип, 2018 10:18
IMPRINTER написав:Банк Конкорд
так что - вы нам откроете свою гендерную принадлежность? )
Мне нравится описание guntherhouse777
guntherhouse777 написав:
мужчина, причем, с высокой посадой в банке
Concord bank: concord.ua
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