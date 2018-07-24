|
|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лип, 2018 10:38
Alex_ki написав:
А поскольку мужчины, как правило, нравятся женщинам, то вывод - ...
кикие-то странные выводы
еще женщинам, как правило, нравятся шмотки, так что вывод - ...?
Concord bank: concord.ua
-
Банк Конкорд
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 392
- З нами з: 05.10.15
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 лип, 2018 10:51
IMPRINTER написав:Банк Конкорд
так что - вы нам откроете свою гендерную принадлежность? )
Всп ответы среднего рода и мы.
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13560
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1037 раз.
- Подякували: 1125 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 25 лип, 2018 11:00
Хватит про гендер.
Давайте про новые плюшки и устранение косяков. Начну.
Например, в СМС вернулось название банка, Concord, вместо лоховского Webservis.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 3217
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 лип, 2018 11:10
wig написав:
Например, в СМС вернулось название банка, Concord, вместо лоховского Webservis.
Не знаю, что у вас было, но у меня всегда в СМС было CONCORDBANK, а до начала июня и ранее - CONCORD.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 5763
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 328 раз.
- Подякували: 596 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 лип, 2018 11:40
Банк Конкорд написав: IMPRINTER написав:Банк Конкорд
так что - вы нам откроете свою гендерную принадлежность? )
Мне нравится описание guntherhouse777
guntherhouse777 написав:
мужчина, причем, с высокой посадой в банке
Иванов?
-
korovas2
-
-
- Повідомлень: 302
- З нами з: 06.03.15
- Подякував: 157 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|