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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 357358359360

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 10:35

Re: Конкорд

А поскольку мужчины, как правило, нравятся женщинам, то вывод - ...
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 10:38

  Alex_ki написав:А поскольку мужчины, как правило, нравятся женщинам, то вывод - ...

кикие-то странные выводы :) еще женщинам, как правило, нравятся шмотки, так что вывод - ...?
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 10:51

  IMPRINTER написав:Банк Конкорд

так что - вы нам откроете свою гендерную принадлежность? )

Всп ответы среднего рода и мы.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:00

Хватит про гендер.
Давайте про новые плюшки и устранение косяков. Начну.
Например, в СМС вернулось название банка, Concord, вместо лоховского Webservis.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:10

  wig написав:Например, в СМС вернулось название банка, Concord, вместо лоховского Webservis.

Не знаю, что у вас было, но у меня всегда в СМС было CONCORDBANK, а до начала июня и ранее - CONCORD.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:40

Re: Конкорд

Банк Конкорд написав:
  IMPRINTER написав:Банк Конкорд

так что - вы нам откроете свою гендерную принадлежность? )

Мне нравится описание guntherhouse777

  guntherhouse777 написав:мужчина, причем, с высокой посадой в банке

Иванов?
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:14

  artemiustas написав:Так прикрутили бы вайбер как первый по приоритету канал доставки, как это сделано в альфе. А если клиент оффлайн - то отправляют смс.


Это полная фигня. Во-первых канал легко доступный для всех - типа для студентов даже -легко могут почитать чужую инфу. А во-вторых - если я занимаюсь шопингом - я не держу в руках смартфон - а держу в руках товар. И так во многих ситуациях - а смарт сам включает онлайн режим и "обновляется". И звонят мне по скайпу. Это фигня с вайбера - тут же улетает. Сообщения финансовые на вайбер - это услуга не для владельца счета - а для взломщика. :mrgreen:
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:33

  Vorlon написав:
  wig написав:Например, в СМС вернулось название банка, Concord, вместо лоховского Webservis.

Не знаю, что у вас было, но у меня всегда в СМС было CONCORDBANK, а до начала июня и ранее - CONCORD.

Глюк наблюдался исключительно вчера. И то, может, не весь день.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:35

  kalinavalera1 написав:Сообщения финансовые на вайбер - это услуга не для владельца счета - а для взломщика.

Согласен, мыло и то надежнее. Получатель может выбрать сервер, которому доверяет, или использовать свой, как Клинтон.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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