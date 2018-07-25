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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лип, 2018 10:35
Re: Конкорд
А поскольку мужчины, как правило, нравятся женщинам, то вывод - ...
Додано: Сер 25 лип, 2018 10:38
кикие-то странные выводы еще женщинам, как правило, нравятся шмотки, так что вывод - ...?
Concord bank: concord.ua
Додано: Сер 25 лип, 2018 10:51
Всп ответы среднего рода и мы.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 25 лип, 2018 11:00
Хватит про гендер.
Давайте про новые плюшки и устранение косяков. Начну.
Например, в СМС вернулось название банка, Concord, вместо лоховского Webservis.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:10
Додано: Сер 25 лип, 2018 11:40
Re: Конкорд
Додано: Сер 25 лип, 2018 12:14
Это полная фигня. Во-первых канал легко доступный для всех - типа для студентов даже -легко могут почитать чужую инфу. А во-вторых - если я занимаюсь шопингом - я не держу в руках смартфон - а держу в руках товар. И так во многих ситуациях - а смарт сам включает онлайн режим и "обновляется". И звонят мне по скайпу. Это фигня с вайбера - тут же улетает. Сообщения финансовые на вайбер - это услуга не для владельца счета - а для взломщика.
Додано: Сер 25 лип, 2018 12:33
Глюк наблюдался исключительно вчера. И то, может, не весь день.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 12:35
Согласен, мыло и то надежнее. Получатель может выбрать сервер, которому доверяет, или использовать свой, как Клинтон.
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