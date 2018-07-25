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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 358359360361

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:18

Ничо ничо, следствие установит. Лучше хай сам колется :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 25025
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Подякував: 2005 раз.
Подякували: 2820 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:19

А шо, на керівні посади в банку беруть хто недостатньо знає державну мову? :wink:
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Повідомлень: 25241
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1288 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:25

  Квесторе_поверніться написав:А шо, на керівні посади в банку беруть хто недостатньо знає державну мову? :wink:

Знает и пользуется эт чуток разное
Вот я страдаю по этому поводу :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
Повідомлень: 25025
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2005 раз.
Подякували: 2820 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:24

коломбы, блин :)
п2п с мони 1% мин 5 да?
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Повідомлень: 1786
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Подякував: 66 раз.
Подякували: 124 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:25

Конкорд

Какие интересные следственные эксперименты у нас пошли! У кого еще какие идеи? :mrgreen:
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 393
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Подякували: 18 раз.
 
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  #<1 ... 358359360361
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